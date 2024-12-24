24 декабря 2024, 00:26

Духовное управление мусульман отозвало разрешение на многоженство

РИА «Новости»
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Совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) отозвал фетву о религиозном многоженстве. Об этом сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении богослова указано, что решение принимали из-за призыва отменить фетву со стороны Генеральной прокуратуры России. Также совет принял во внимание реакцию российской общественности.

Аляутдинов отметил, что Совет улемов «не видит смысла вступать в полемику».

Фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», которая разрешает мусульманам вступать сразу в несколько религиозных браков, Совет улемов принял только 19 декабря. Об этом сообщал Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы.

Условием для реализации фетвы Аляутдинов называл «справедливое и равное отношение мужа ко всем женам».

Уже 23 декабря на ситуацию отреагировала Генеральная прокуратура. Ведомство внесло представление об устранении нарушения закона главе ДУМ.

Прокуратура напомнила, что статья 14 Семейного кодекса России не допускает заключение брака между людьми, если хотя бы один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Мусульманские муфтии предлагали ввести многоженство в некоторых регионах России и в 2019 году. Против этого предложения выступили в РПЦ.

Законы Семья Отношения Россия Религия Брак
23 декабря 2024, 23:51
Likee составил рейтинг того, что слушали и смотрели россияне в 2024 году
Global Look Press
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Платформа коротких видео Likee поделилась итогами 2024 года и составила рейтинг контента, который пользовался популярностью у россиян в этом году. Востребованными стали ролики по темам юмор, косплей, лайфстайл, еда и лайфхаки.

«Особенно популярной платформа Likee оказалась у музыкальных исполнителей - как у традиционных лидеров, так и новичков в шоу-бизнесе. В музыкальном хит-параде Likee отметились признанные звезды», - сообщили аналитики платформы в пресс-релизе.

Среди музыкальных композиций на первом месте оказался трек Ирины Дубцовой и EXNLXDE «Люби меня долго» - 4,8 миллиона видео и 57 миллионов просмотров. В рейтинге также оказалась песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная 20 лет назад.

Согласно статистике, прорывом года стали Ника КраснаЯ («Отстой»), Госпожа Эвелин («Можно»), Татьяна Куртукова («Матушка»). Под треки этих исполнителей в общей сложности создали более миллиона видеороликов.

В Likee в 2024 году активно развивался категорийный контент в разделах юмор, тренды и косплей. В категории юмор лидером стал семейный аккаунт @vshudeyko с 2,5 миллиона подписчиков.

Стримеры в 2024 году также стали пользователями платформы, прямые эфиры привлекали от 200 тысяч до полумиллиона зрителей. У топ-стримеров за 2024 год вырос доход, отметили аналитики.

«Россия стала важным регионом для платформы благодаря органическому росту аудитории и высоким показателям активности. Нам удалось объединить молодую аудиторию с помощью контента талантливых авторов в прямых эфирах и коротких видеороликах в большое комьюнити», - заявила Жаклин Вонг, операционный директор Likee CIS&MENA.

Likee - глобальная платформ для создания коротких видео. Приложение создано в 2017 году компанией BIGO Technology, базирующейся в Сингапуре.

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23 декабря 2024, 21:51
Некоторых россиян предостерегли от употребления мандаринов
Freepik
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Некоторым людям стоит отказаться от употребления мандаринов. Об этом в интервью UfaTime.ru рассказала внештатный диетолог Минздрава Башкирии Рушания Ялалова.

Эксперт обозначила три категории людей, которым стоит исключить мандарины из своего рациона. Прежде всего, это люди, склонные к аллергии: мандарины являются сильным раздражителем.

Также не стоит употреблять этот фрукт в пищу людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, цитрусы могут усугубить заболевание. Употреблять мандарины с осторожностью Ялалова посоветовала и беременным.

«Не стоит есть мандарины натощак. Предпочтительнее употреблять их днем или вечером - так фрукты лучше усвоятся», - подчеркнула диетолог.

В день можно съедать четыре-пять мандаринов, заявил доктор медицинских наук Алексей Березников. Злоупотребление этим цитрусом может спровоцировать аллергию и вздутие живота.

Болезни Питание Минздрав Врачи Продукты
23 декабря 2024, 20:44
Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многоженстве
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура внесла представление главе Духовного управления мусульман, который выпустил религиозное предписание, допускающее многоженство. Информацию РИА «Новости» подтвердили в надзорном ведомстве.

«Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря „Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России“ противоречит действующему законодательству», - уточнили в Генпрокуратуре.

Семейный кодекс не предусматривает вступление в брак с тем, кто уже находится в другом зарегистрированном браке. При этом религиозные организации действуют согласно внутреннему уставу, если он не противоречит законам.

Муфтий Равиль Гайнутдин ранее объяснил, что решение совета улемов (богословов) разрешить многоженство направлено на защиту детей и женщин.

Болезни Питание Минздрав Врачи Продукты
23 декабря 2024, 17:06
Голая вечеринка по-ставропольски. Корпоратив энергетиков обернулся скандалом и увольнением
Unsplash
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Скандал после выложенного в сеть видео с корпоратива в честь Дня энергетика, во время которого сотрудники филиала «Ставэлектросеть» развлекались с голой стриптизершей, набирает обороты. Жгучие танцы брюнетки стоили директору предприятия Сергею Кайшеву должности. В беседе с 360.ru он рассказал, что сегодня, 23 декабря, у него «крайний рабочий день».

Появления танцовщицы, по словам Кайшева, никто не ожидал.

«Обычный намеченный корпоратив, посвященный Дню энергетика. Коллектив собрался отметить. В программе этих выступлений не было», - оправдывался он.

Этого было не остановить Как отметил уволенный директор, все очень смахивает на то, что произошедшее не было случайностью, а носило заказной характер. Кто именно позвал стриптизершу, никто не признается.

«Моя ответственность, которую я с себя не снимаю, было это остановить. Но как остановить людей, которые весь год работали, а теперь отдыхают? <…> Это закрытый корпоратив, не для общественности», - сказал он.

По мнению Кайшева, ролик, который стал причиной всех бед, выложили сотрудники ресторана.

Подарок от руководства Управляющий рестораном, где была вечеринка энергетиков, Рустам рассказал 360.ru, что не знал о шоу-программе с участием девушки.

«К нам подошли, сказали: „Вы извините, кто сейчас будет, это как бы инициатива директора, кто-то из руководства электросетей делает подарок“. Я, честно говоря, когда девушка вышла, думал, что это восточный танец будет, пока она не стала раздеваться», - подчеркнул он.

Стриптиз-сюрприз стал полной неожиданностью. По его словам, позже он узнал, что ведущая отговаривала празднующих от такого шоу.

«Я вам честно скажу, как это началось. Люди стали уходить», - добавил он.

Танец был всего пару минут. Но самым абсурдным в тот вечер стало то, что пока энергетики праздновали, во всем городе были проблемы со светом.

«Корпоратив идет - свет выключился. Я в ресторане работаю уже 12 лет, у нас, чтобы на мероприятиях выключали свет, это было раза четыре. Но когда выключились в этот день, я даже обрадовался, думаю: „Как же будут решать?“ В день получилось так, что реально в городе не было света», - отметил он.

Теперь общественность сравнивает корпоратив энергетиков с голой вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой. Возмущенные россияне уверены, что сейчас не время для подобных праздников.

Скандалы Блогеры Анастасия Ивлеева Рестораны

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