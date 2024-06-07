07 июня 2024, 21:27

Дугин назвал способ избежать ядерной войны

Читайте нас в: Google Новости

Современное человечество впервые в своей истории оказалось на грани ядерной войны. Чем скорее придет понимание реальности угрозы полного уничтожения, тем скорее ситуация разрешится. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме заявил российский философ Александр Дугин.

Он пояснил, что человечество находится на грани гибели постоянно. Смерть сопровождает каждого с момента его рождения. Поэтому все регулярно делают выбор, который помогает проживать и двигать историю вперед.

«Сегодня как никогда высока вероятность использования ядерного оружия для уничтожения человечества. И мы начинаем задумываться, а кто мы такие, какова наша цивилизация, почему мы сейчас готовы начать ядерный конфликт, за что гибнем, что отстаиваем, кто наш враг, а кто - друг? Но эти вопросы можно было задавать и без этого. Если бы мы относились к истории ответственно, то ядерная угроза нам бы не понадобилась», - заявил Дугин.

Философ добавил, что современное человечество слишком глубоко погрузилось в свои дела, забыв о смысле и логике истории. Поэтому ядерная угроза может напомнить человечеству, что оно - цивилизация, перед которой стоят определенные задачи, раз она все еще существует.

«Мы проживаем многое, но не проживаем смысла исторического момента. Если человечество настолько толстокожее и грубое, что его можно заставить задуматься о себе только ядерной угрозой, то это печально» - добавил собеседник 360.ru.

Дугин добавил, чем быстрее придет осознание ядерной угрозы и возможной гибели всего человечества, тем удачнее катастрофы удастся избежать.

В ходе интервью 360.ru российский философ также заявил о деградации западной цивилизации. По его словам, современные американцы не знают трудов собственных мыслителей, которые работают и публикуют свои труды сегодня.

Ядерное оружие Войны Интервью Оружие История ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 17:01
Уже четыре тысячи пользователей. Как развивается электронная торговая площадка РЭО
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
На сегодняшний день на электронной торговой площадке РЭО представлены четыре тысячи компаний. Они прозрачны, открыты, показывают, чем занимаются. И все это можно посмотреть в электронном виде, рассказал в интервью 360.ru на полях ПМЭФ руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов. По его словам, число организаций на ЭТП должно возрасти — до конца года стоит задача привлечь более пяти тысяч пользователей.

«Площадка помогает и реализовывать вторсырье. Ей два года. Говоря об изменения, начну с цифр - это четыре тысячи пользователей, более двух тысяч лотов на общую сумму свыше пяти миллиардов рублей. Это уже не просто биржа, ее основная задача - поиск утилизатора. Мы подходим к верификации утилизаторов очень щепетильно, чтобы снизить риски неисполнения обязательств перед производителем», - подчеркнул он.

Процесс выглядит следующим образом: на площадке регистрируется производитель, потом приходит утилизатор. Он ищет контракт, подходящие лоты и подписывает соглашение. Все это происходит онлайн. Работает электронный документооборот.

«Затем утилизатор обязан исполнить те цифры в рамках соглашения, которое он подписал. Включается тот самый замкнутый цикл. Мы замыкаем его, идет цепочка: производитель - утилизатор - далее региональный оператор - сортировка - утилизация - вторичное сырье, которое может вернуться к производителю. И прозрачность на всех этапах. Пластик - самая востребованная фракция на площадке, он торгуется порядка 40% от общего вала всей фракций в объеме», - добавил собеседник 360.ru Также, по его словам, на площадке подрос процент макулатуры, стекла, алюминия, есть прирост и в части электроники. Абдурахимов обратил внимание, что активно идут на ЭТП компании из Подмосковья, выставляя различные лоты.

«По сути, рынок сильно меняется. Ранее в России не было похожего инструмента, а так торгуется все то, что и торговалось раньше в офлайне. Сейчас важно и ценно, чтобы фракции были очищены, потому что это и стимул для утилизаторов, и стимул для региональных операторов - продвигать раздельный сбор мусора», - указал специалист.

РЭО Россия ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 15:52
Путин заявил о снижении безработицы до 2,6%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уровень безработицы России обновил исторический минимум. В апреле этот показатель опустился до уровня в 2,6%. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что также сократилась безработица среди молодежи в регионах и населенных пунктах, где эта проблема оставалась очень острой на протяжении долгого времени.

«Еще 15- 20 лет назад вопрос стоял: „Как найти работу?“ А сейчас: „Где найти кадры?“» - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что в новых условиях нужно провести перестройку системы профессионального образования, отвечая на запросы рынка труда по самым востребованным специалистам.

Путин подчеркнул, что необходимо предоставить уже работающим сотрудникам возможность постоянно повышать свой уровень на протяжении всей трудовой карьеры.

Россия Работа Владимир Путин
07 июня 2024, 14:59
Группа «Самолет» и Совкомбанк заключили соглашение о сотрудничестве
Читайте нас в: Google Новости
Группа «Самолет» и Совкомбанк наладят взаимодействие в инвестиционных проектах в сфере недвижимости. Организации подписали соглашение о партнерстве во время Петербургского международного экономического форума.

Стороны договорились развивать и укреплять сотрудничество при строительстве жилой и коммерческой недвижимости в России. В качестве приоритетных проектов они выбрали создание жилых комплексов. Главная цель, которую преследуют организации, заключается в развитии экономики и инфраструктуры российских регионов.

«Самолет» займется подготовкой предложений о реализации проектов, разработкой их финансовой модели. Совкомбанк возьмет на себя функцию финансового консультанта, организатора финансирования и кредитора.

С группой «Самолет» банк сотрудничает уже на протяжении нескольких лет. Потому заключение соглашения о сотрудничества в сфере инвестпроектов стало закономерным развитием партнерства, указал глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

«Банк будет участвовать в разработке финансовых моделей проектов, проводить анализ финансовых аспектов и возможностей привлечения внешнего финансирования, оказывать услуги по организации долгового финансирования в проекты», - отметил он.

В основе сотрудничества двух компаний - принципы взаимных интересов, паритетности и взаимопомощи. Управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков заверил, что опыт и колоссальный профессионализм сотрудников Совкомбанка поможет в реализации социально значимых проектов по всей стране.

Банки Модели Самолеты Россия Недвижимость ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 14:12
Нацпроект «Семья» стартует в 2025 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В создании дорожной карты нового национального проекта «Семья» принимают участие федеральные министерства, экспертное сообщество, а также простые россияне. У них узнают, какие меры поддержки люди считают самыми важными. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она подчеркнула, что основной упор сделали на молодые и многодетные семьи, которые столкнулись с различными сложностями. Новая программа поможет им в решении проблем и даст пути для дальнейшего развития.

«Мы обсуждаем это с экспертным сообществом и собираем обратную связь, оценивая каждую меру, востребована она или нет, чтобы понять, что на первом месте у людей. Я думаю, что в скором времени конфигурацию нового национального проекта объявят», - заявила Малявина.

Собеседница 360.ru добавила, что на следующей неделе в правительстве начнутся специальные совещания для обсуждения всех национальных проектов и каждое министерство подготовило свои предложения.

«Разные смежные вещи нужно укомплектовать в целый национальный проект, который не станет ведомственным. В нем примут участие и Минтруда, и Минсоцзащиты и Минпросвещения, Минздрав, Минстрой. Это такой комплексный документ, который будет готов к реализации и финализирован в августе этого года по каждому направлению. И старт будет с 2025 года», - пояснила Малявина.

Глава АНО «Национальные приоритеты» отметила, что обратную связь от россиян получает при помощи QR-кодов, которые разместили на новых построенных объектах. Перейдя по ссылке, можно оценить качество ремонта, услуг или оставить свой личный комментарий. Каждый негативный отзыв полностью отрабатывают.

В ходе интервью 360.ru София Малявина заявила, что реализация национального проекта «Образования» привела к росту популярности колледжей среди молодых россиян. Она подчеркнула, что количество абитуриентов в прошлом году увеличилось до трех человек на место. В этом году ожидается еще больший спрос на получение среднего профессионального образования.

Семья Россия Интервью Нацпроекты ПМЭФ-2024

Новости по теме