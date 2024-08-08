Дудя оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Житель Подмосковья покончил с собой после поломки двигателя в его автомобиле Hyundai Tucson сразу после дорогостоящего обслуживания в техцентре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, в предсмертном обращении к супруге он просил винить в своей смерти сотрудников автосалона.

Мужчине было 57 лет. Послание жене Иван (имя изменено) оставил в мессенджере, рассказав, что ему навязали ремонт в СТО в Балашихе, после чего выставили огромный счет, а вскоре после завершения работ двигатель сломался.

Также Иван попросил прощения у близких и коллег за свое решение покончить с собой, объяснив это физической и душевной болью, вызванной ситуацией с автомобилем. По словам родственников, около двух недель до этого он находился в депрессивном состоянии.

Ранее эксперты сообщали о росте цен на ремонт машин из-за подорожания запчастей.