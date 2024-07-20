20 июля 2024, 04:10

«Дрожание рук». ФСБ раскрыла новые данные о покушении на Гитлера летом 1944 года

РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности России рассекретила новые архивные материалы об обстоятельствах покушения на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в июле 1944 года. Фотокопии документов оказались в распоряжении РИА «Новости».

В числе представленных документов - показания экс-начальника личной охраны Гитлера, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, работавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты, которые они дали советским органам госбезопасности после Великой Отечественной войны.

Само покушение произошло 20 июля 1944 года в ставке «Вольфсшанце» («Волчье логово») в Восточной Пруссии.

Высокопоставленные офицеры вермахта спланировали заговор, известный как «Операция „Валькирия“», чтобы убить Гитлера и свергнуть нацистское правительство. Они считали, что он ведет Германию к краху.

Заговорщики взорвали бомбу во время совещания фюрера с военными, но безуспешно. Гитлер получил лишь травмы и нервный шок, который «выражался в дрожании рук». В полной мере он не смог излечиться, а весной 1945 года нервный шок еще больше усилился.

Большинство заговорщиков были казнены, а их близкие подверглись репрессиям.

По мнению экспертов, нынешнее положение дел в Киеве напоминает ситуацию в Германии 1944 года. Западные СМИ отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский опасается покушений на свою жизнь.

Ранее во Львове неизвестный выстрелил в голову националистке и русофобке Ирине Фарион.

Германия ФСБ Россия Великая Отечественная война
20 июля 2024, 00:29
Суд рассмотрит дело о военных преступлениях финских оккупантов в Карелии
Пресс-служба Генпрокуратуры
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В Карелии рассмотрят заявление об установлении факта геноцида народов СССР, направленного по поручению генерального прокурора Игоря Краснова в Верховный суд Республики Карелия. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Рассматривается вопрос признания геноцидом советского народа установленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии в годы ВОВ на территории Карело-Финской ССР в границах современной Карелии», - отметили в сообщении.

Суду представили материалы в 14 томах, в которых изложены доказательства убийств и массовых истязаний оккупантами мирных жителей и военнопленных.

В ходе заседания показания дадут свидетели, являющихся очевидцами событий 1941–1944 годов, а также осведомленных о фактах злодеяний фашистов от участников Великой Отечественной войны.

Ранее Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны.

Генпрокуратура РФ Суд Игорь Краснов
19 июля 2024, 23:54
«Коты обижаются». В Россельхознадзоре объяснили снижение импорта кормов
РИА «Новости»
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В первом полугодии 2024 года поставки зарубежных кормов для домашних животных сократились на 40% из-за выявленных в них нарушений. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill’s, но если на упаковке написано „утка“, а там утки нет, наши коты обижаются», - объясняет Данкверт.

Данкверт добавил, что наибольшее снижение произошло в сегменте, продукцию которого в России уже начали самостоятельно производить.

До этого Роскачество сообщало, что 83% сухих кормов для кошек не соответствовали утвержденным нормативам, а в 70% брендов обнаружили следы пестицидов.

Прошлой весной приостановили поставки в страну итальянских кормов премиум-сегмента производства Monge & C. S.p.A. В их составе выявили незаявленные генно-модифицированные компоненты, а также отклонения по составу. В частности, отсутствовало ДНК кролика, хотя его мясо было указано.

Ранее московские ветеринары спасли кота по кличке Степа , проглотившего заглушку для мебели. После операции состояние животного стабилизировалось.

Еда Коты Россия Животные Запад
19 июля 2024, 22:03
«Дискредитация подвига». Мизулина потребовала публичных извинений от музея «Курская битва»
РИА «Новости»
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Музей-диорама «Курская битва» в Белгородской области выложил на своем сайте статью, где утверждалось о победе Германии на Курской дуге. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина потребовала публичных извинений и привлечения к ответственности должностных лиц музея за искажение событий Великой Отечественной войны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На сайте музея опубликовали статью немецкого военного историка, полковника Бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера «Миф о Прохоровке», в котором фашиствующий ревизионист утверждал, что на Курской дуге победила Германия, а Сталинград не являлся переломным моментом. Этот материл возмутил многих российских военных экспертов и историков, блогеров и пользователей Сети.

Видеоблогер Дмитрий Конаныхин в своем Telegram-канале отметил, что «пьяные русские ваньки победили хороших немецких танкистов - такое описание Курской битвы размещено на сайте Музея-диорамы „Курская битва“». Он назвал это преступным небрежением со стороны директора.

Канал Фонда сохранения исторической памяти «Я помню» выразил надежду, что директору недолго осталось директорствовать, ведь публикация такого материала нарушает Конституцию РФ.

Мизулина добавила, что руководство музея после выходов постов блогеров «безобразный материал, дискредитирующий подвиг наших ветеранов», не удалило и не принесло извинений. Просто опубликовали пост с оправданиями, заявив, что проработают этот вопрос после обсуждения с ведущими историками и экспертами страны.

«Серьезно? То есть они собираются обсуждать бредовые тексты о том, что солдаты Красной армии шли в бой под Прохоровкой, выпив „водку“ или под воздействием психотропных препаратов, как пишет немец?» - возмутилась Мизулина.

Ранее Мизулина заявила, что рэпер Slimus не стал извиняться за свои высказывания против спецоперации.

Германия Интернет Музеи Россия История Великая Отечественная война Екатерина Мизулина
19 июля 2024, 18:49
Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести официальный запрет массовой регистрации мигрантов в «резиновых квартирах». Ряд предложений о противодействию преступности в сфере миграции он направил в Госдуму, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин предложил утвердить меры по усилению контроля за иностранцами, прибывающими в страну и выезжающими из нее.

«В их числе - введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан. А также запрет массовой регистрации в „резиновых квартирах“, -указали в пресс-службе.

Также в СК подняли вопрос о более жестком регулировании меры лишения гражданства для натурализованных граждан. Такое наказание ждет за совершение любого умышленного тяжкого преступления.

Кроме того, Бастрыкин считает необходимым синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет.

По данным Следственного комитета, число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось за первое полугодие 2024 года на 55%. Помимо этого, на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести официальный запрет массовой регистрации мигрантов в «резиновых квартирах». Ряд предложений о противодействию преступности в сфере миграции он направил в Госдуму, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Паспорта Мигранты Госдума РФ Преступления Запреты СК РФ

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