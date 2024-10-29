Дрейфовавший в Охотском море турист выписался из больницы

В предложенном Минюстом проекте о выплате алиментов студентам-очникам до 23 лет есть недоработки, заявил 360.ru адвокат Владислав Будовниц. Он объяснил, что выплаты автоматически начисляться не будут, однако баланс интересов сторон может нарушиться. Юрист призвал отправить документ на доработку.

В министерстве объяснили, что студенты-очники из-за загруженности не могут устроиться на работу. Поэтому молодым людям и предложили дать право на получение алиментов вплоть до достижения 23 лет.

«Закон не говорит о том, что алименты будут платиться автоматически. Алименты автоматически выплачиваться не будут. Сам новоявленный студент вправе на основании этого законопроекта, если он станет законом, обратиться с иском к родителю, который в отношении него уплачивал алименты», - объяснил адвокат.

По его словам, может сложиться определенный дисбаланс, ведь пока остается много вопросов, требующих доработки.

В министерстве объяснили, что студенты-очники из-за загруженности не могут устроиться на работу. Поэтому молодым людям и предложили дать право на получение алиментов вплоть до достижения 23 лет.

«Закон не говорит о том, что алименты будут платиться автоматически. Алименты автоматически выплачиваться не будут. Сам новоявленный студент вправе на основании этого законопроекта, если он станет законом, обратиться с иском к родителю, который в отношении него уплачивал алименты», - объяснил адвокат.

По его словам, может сложиться определенный дисбаланс, ведь пока остается много вопросов, требующих доработки.

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То есть да - с одной стороны существует дисбаланс, но так пишут многие специалисты, комментируя этот закон - действительно, здесь много вопросов, требующих доработки. Имеет место быть определенная несправедливость, потому что, конечно, может быть такая ситуация - ребенок жил с мамой до 18 лет, потом мама ему сказала «до свидания, мои обязательства в отношении тебя закончились», и при этом мама ничего не должна, а папа вроде как… Вернее даже, не папа должен платить, а ребенок имеет право предъявить претензии только к папе и не может предъявить претензии только к маме.

Естественно, баланс интересов сторон в данном случае нарушается. Над этим должны работать законодатели, чтобы этот баланс обеспечить и не допустить дискриминации в отношении того или иного родителя, учитывая, что права и обязанности родителей должны быть одинаковыми.

Юрист отметил, что в данном случае нарушается баланс интересов сторон. По словам Будовница, над этим должны работать законодатели - чтобы обеспечить этот баланс и не допустить дискриминации того или иного родителя, ведь их права и обязанности должны быть одинаковыми.