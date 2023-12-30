Дракона из навоза создали в Якутии

Скульптуру изготовили таким образом, что ее можно использовать и как емкость для мусора.

В последние 12 лет навозные статуи символа года создавал брат Ивана, Михаил Боппосов. Например, в прошлом году он вылепил двухметрового зайца, а годом раньше - двух тигров и трех львят.

Но в конце ноября 2023 года стало известно, что скульптор тяжело болен - у него еще в 2021 году нашли выявили рак. В конце прошлого месяца в местном Центре народного творчества сообщали, что Боппосов обследуется в больнице и еще не начинал работу над символом наступающего года. Впрочем, скульптор объяснил изданию «Безформата» , что причина не в болезни, а в том, что он уже создал все 12 существующих символов года и закончил цикл.

СМИ предполагали, что навозного символа года уже не будет. Однако творческую эстафету принял брат скульптора.

Житель Якутии Иван Боппосов изготовил из навоза фигуру дракона - символа 2024 года - возле своего дома в поселке Уолба. На работу ушло две недели, сообщил Telegram-канал «НВК Саха».