25 октября 2023, 11:51

Драка с одобрения отца. Потасовка в московской школе привела к полицейской проверке

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Два семиклассника устроили побоище на крыльце школы в Москве. Все происходило на глазах отца одного из мальчиков — председателя Российско-Израильского совета Рената Ягудаева. Причем он никак не помогал разнять дерущихся, а напротив, подначивал своего сына, чтобы тот продолжать бить второго мальчика. Мать пострадавшего в драке рассказала «360», что это далеко не первый конфликт в стенах школы.

Пострадавший мальчик попал на больничный «Это вообще очень долгая история. Вкратце - у них за неделю или больше был конфликт с потасовкой. Из-за травли сыном Ягудаева друга моего сына. Победителем вышел мой сын, что не устроило этого папу», - объяснила женщина.

По ее словам, 9 октября сын Ягудаева спровоцировал конфликт с девятиклассницей, она попросила о помощи других учеников, но тогда до драки не дошло.

«А уже 17 октября моего сына [на крыльце] поджидала чета Ягудаевых. Побили его. [Врачи диагностировали] сотрясение мозга, мы только выписались из больницы, неделю будем на больничном», - добавила собеседница «360», подчеркнув, что извинений никто им не приносил.

Женщина отметила, что их семья намерена добиться привлечения обидчика сына к ответственности. Заявление в полицию уже написали.

Реакция школы После случившегося «360» обратился в департамент образования и науки Москвы. В ответ на запрос ведомство предоставило комментарий и. о. директора школы.

По ее данным, администрация учебного заведения незамедлительно вызвала скорую помощь и оповестила родителей о случившемся. Также на место прибыла полиция.

«Для разрешения ситуации администрация школы провела встречу с родителями учеников, в которой принял участие инспектор комиссии по делам несовершеннолетних», - указала директор.

Также она отметила, что делает все необходимое, чтобы конфликт между детьми был исчерпан. Для разрешения ситуации привлекли школьную службу примирения и социального педагога.

Помимо этого, в СОШ провели совещание с учителями и инструктаж с сотрудниками по технике безопасности.

«Сейчас пострадавший ребенок находится дома. Скоро мы ждем его на занятиях», - заключила директор.

Получить комментарий Ягудаева-старшего пока не удалось.

«Волнуют мальчики с длинными волосами» Мать другого ученика, ставшая очевидицей драки, в беседе с «360» обратила внимание, что потасовку пришлось разнимать ей, потому что Ягудаев-старший не пытался помешать сыну.

«Мне пришлось вмешаться, оттолкнуть одного ребенка и встать между отцом агрессивно настроенного школьника и пострадавшим. Но этот человек все преподнес так, что это наши дети виноваты в том, что произошло, он там орал, ругался и пугал всеми фамилиями, которые знает», - поделилась она.

На место происшествия пришлось вызвать полицию, потому что, по словам матери ученика, представителей школы на крыльце не было, хотя драка длилась не минуту и не две.

«Было разбирательство в классе, длилось оно больше трех часов, опять с угрозами отца. Присутствовала администрация школы, только директора не было, я с мужем, родители пострадавшего, детей вызвали», - уточнила собеседница «360».

Также женщина отметила, что на записи, которую сделала еще одна ученица, находившаяся на крыльце, прекрасно видно, что Ягудаев-старший провоцировал драку.

«Очень некрасиво и непонятно, к чему это приведет», - добавила она.

По ее словам, школьник, устроивший драку на крыльце, задирает в этом году весь класс, особенно ему не нравятся мальчики с длинными волосами.

«Его волнуют почему-то ребята, чьи волосы чуть длиннее чем обычно. А папа его кричит, что он воспитывает мужчину. На каждый инцидент прибегает молниеносно, при любом конфликте», - заключила женщина.

Школы Москва 2023
28 октября 2023, 00:19
Петербургский таксист спас тонувшего китайского туриста из Невы
Freepik
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Водитель такси спас жизнь упавшему в Неву китайскому туристу. Об этом рассказало городское издание «Фонтанка».

Все произошло в пятницу, 27 октября, на набережной Лейтенанта Шмидта. Водитель такси приехал на вызов, когда к нему подбежала девушка азиатской внешности и жестами попросила подойти к реке. В водах Невы таксист увидел тонущего молодого человека. При помощи троса он помог мужчине выбраться на берег.

Пара оказалась туристами из Китая. Молодой человек объяснил полицейским, что в воду попал случайно - поскользнулся. Иностранцы хотели отблагодарить своего спасителя, но он лишь попросил подсказать ему хороший китайский ресторан.

В июне петербургским медикам удалось спасти девушку после падения в Неву. Пострадавшей оказалась туристка из Томской области. В ночь на 15 июня она упала в реку с Арсенальной набережной. В момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Санкт-Петербург Туризм Китай
27 октября 2023, 20:00
Более 80 самостроев демонтировали на территории складов на севере Москвы
Freepik
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Участок площадью около 50 тысяч квадратных метров освободили от более чем 80 самостроев на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Комплекс самостроев обнаружили работники ведомства по адресу: улица Калибровская, владение 31. Объекты использовали незаконно для коммерческих целей и склада личных вещей.

«На территории, предназначенной для эксплуатации существующих зданий и сооружений, незаконно возвели еще 83 строения общей площадью 682,2 квадратных метра», - подчеркнул начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Среди них были бытовки, контейнеры и другие постройки, которые не значатся на плане земельного участка.

Ранее стало известно, что около 65% выявленных с начала года самостроев демонтировали на западе Москвы.

Благоустройство Строительство Москва 2023
27 октября 2023, 19:52
Свыше 17 тысяч квадратных метров недвижимости выкупил у Москвы малый и средний бизнес
Сайт мэра и правительства Москвы
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Малый и средний бизнес Москвы выкупил у города с июля по сентябрь 2023 года по преимущественному праву свыше 17 тысяч квадратных метров арендованной недвижимости. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в третьем квартале этого года предприниматели в области малого и среднего бизнеса приобрели у города без торгов приблизительно 100 объектов недвижимости. Их суммарная площадь - свыше 17 тысяч квадратных метров.

Так, больше всего помещений, а именно 20 из них, расположены в центре столицы, общая площадь которых составила 4,1 тысячи квадратных метров.

«На севере арендаторы выкупили 13 помещений площадью 1,7 тысячи квадратных метров. По 11 объектов расположено на востоке и юге столицы, их площадь составляет почти 1,2 тысячи и более 1,8 тысячи квадратных метров соответственно», - рассказал Гаман.

Он также отметил, что еще 10 помещений выкупили в ЗАО, ЮЗАО и СВАО. Еще семь объектов - в ЮВАО, пять - в ЗелАО и три - в СЗАО.

Ранее стало известно, что подмосковные предприниматели арендовали более 100 объектов недвижимости по льготной программе с июня.

Бизнес Москва 2023
27 октября 2023, 18:14
Статистический портал «Витрина данных» заработал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Росстат совместно с правительством столицы представил портал «Витрина данных», содержащий информацию об основных социально-экономических показателях развития Москвы и Московской агломерации. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

На портале «Витрина данных» разместили большой массив статистической информации, включающий более 230 показателей для Москвы и более 190 показателей для Московской агломерации.

«Работать с сервисом легко и комфортно - он обладает интуитивно понятным интерфейсом, все данные могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде наглядных графиков», - сказал заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.

Каталог разделили на 13 проектов по разным направлениям. Доступ к данным открыли для всех желающих по адресу: mosag.rosstat.gov.ru.

Ранее раздел управления филиалами обновили на московском портале поставщиков.

Статистика Технологии Москва 2023

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