Драка с одобрения отца. Потасовка в московской школе привела к полицейской проверке

Пострадавший мальчик попал на больничный «Это вообще очень долгая история. Вкратце - у них за неделю или больше был конфликт с потасовкой. Из-за травли сыном Ягудаева друга моего сына. Победителем вышел мой сын, что не устроило этого папу», - объяснила женщина.

По ее словам, 9 октября сын Ягудаева спровоцировал конфликт с девятиклассницей, она попросила о помощи других учеников, но тогда до драки не дошло.

«А уже 17 октября моего сына [на крыльце] поджидала чета Ягудаевых. Побили его. [Врачи диагностировали] сотрясение мозга, мы только выписались из больницы, неделю будем на больничном», - добавила собеседница «360», подчеркнув, что извинений никто им не приносил.

Женщина отметила, что их семья намерена добиться привлечения обидчика сына к ответственности. Заявление в полицию уже написали.

Реакция школы После случившегося «360» обратился в департамент образования и науки Москвы. В ответ на запрос ведомство предоставило комментарий и. о. директора школы.

По ее данным, администрация учебного заведения незамедлительно вызвала скорую помощь и оповестила родителей о случившемся. Также на место прибыла полиция.

«Для разрешения ситуации администрация школы провела встречу с родителями учеников, в которой принял участие инспектор комиссии по делам несовершеннолетних», - указала директор.

Также она отметила, что делает все необходимое, чтобы конфликт между детьми был исчерпан. Для разрешения ситуации привлекли школьную службу примирения и социального педагога.

Помимо этого, в СОШ провели совещание с учителями и инструктаж с сотрудниками по технике безопасности.

«Сейчас пострадавший ребенок находится дома. Скоро мы ждем его на занятиях», - заключила директор.

Получить комментарий Ягудаева-старшего пока не удалось.

«Волнуют мальчики с длинными волосами» Мать другого ученика, ставшая очевидицей драки, в беседе с «360» обратила внимание, что потасовку пришлось разнимать ей, потому что Ягудаев-старший не пытался помешать сыну.

«Мне пришлось вмешаться, оттолкнуть одного ребенка и встать между отцом агрессивно настроенного школьника и пострадавшим. Но этот человек все преподнес так, что это наши дети виноваты в том, что произошло, он там орал, ругался и пугал всеми фамилиями, которые знает», - поделилась она.

На место происшествия пришлось вызвать полицию, потому что, по словам матери ученика, представителей школы на крыльце не было, хотя драка длилась не минуту и не две.

«Было разбирательство в классе, длилось оно больше трех часов, опять с угрозами отца. Присутствовала администрация школы, только директора не было, я с мужем, родители пострадавшего, детей вызвали», - уточнила собеседница «360».

Также женщина отметила, что на записи, которую сделала еще одна ученица, находившаяся на крыльце, прекрасно видно, что Ягудаев-старший провоцировал драку.

«Очень некрасиво и непонятно, к чему это приведет», - добавила она.

По ее словам, школьник, устроивший драку на крыльце, задирает в этом году весь класс, особенно ему не нравятся мальчики с длинными волосами.

«Его волнуют почему-то ребята, чьи волосы чуть длиннее чем обычно. А папа его кричит, что он воспитывает мужчину. На каждый инцидент прибегает молниеносно, при любом конфликте», - заключила женщина.