«Доведем до логического завершения». Артист Иншаков вновь подаст иск к Ивлеевой

«Будем доводить это до логического завершения, найдем местонахождение и адрес этой госпожи и продолжим наши действия, вот и все», - подчеркнул Иншаков.

Иншаков планирует снова подать иск.

«Юристы занимаются этим вопросом. <…> [Сумма] не меняется», - добавил он.

Иск к блогерше на миллиард рублей Александр Иншаков подал после ее «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Мастер боевых искусств подчеркнул, что надо ставить людей на место и прекращать смотреть на их «безобразные лица».

Артист объяснил, почему выбрал именную такую сумму иска. Если Ивлеева украсила ягодицы для вечеринки ювелирным изделием за 23 миллиона рублей , то миллиард не станет для нее проблемой, заметил он.