«Доведем до логического завершения». Артист Иншаков вновь подаст иск к Ивлеевой
Хамовнический суд вернул исковые требования советского и российского актера, певца Александра Иншакова к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей, однако истцы намерены довести дело до конца. Об этом артист заявил в беседе с «360».
«Будем доводить это до логического завершения, найдем местонахождение и адрес этой госпожи и продолжим наши действия, вот и все», - подчеркнул Иншаков.
Иншаков планирует снова подать иск.
«Юристы занимаются этим вопросом. <…> [Сумма] не меняется», - добавил он.
Иск к блогерше на миллиард рублей Александр Иншаков подал после ее «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Мастер боевых искусств подчеркнул, что надо ставить людей на место и прекращать смотреть на их «безобразные лица».
Артист объяснил, почему выбрал именную такую сумму иска. Если Ивлеева украсила ягодицы для вечеринки ювелирным изделием за 23 миллиона рублей , то миллиард не станет для нее проблемой, заметил он.