22 сентября 2024, 17:13

«Дотяпались». Приложение Hamster Kombat кинуло игроков, обвинив их в «читерстве»

Global Look Press
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Разработчики игры Hamster Kombat поменяли накопленные игроками ресурсы на криптовалюту HMSTR и нарвались на критику со стороны игроков. Пользователи обвинили создателей «в разводе», сообщил Telegram-канал Shot.

«За полгода нажиманий по хомяку они получат несколько тысяч рублей, хотя ожидали миллионы, а некоторых активных пользователей и вовсе оставили без ничего», - написали авторы публикации.

Большинство игроков, активно приглашавших друзей в игру и выполнявших все условия, получили лишь несколько тысяч единиц местной валюты. Одна монета в игре стоит менее одного рубля, примерно 80–90 копеек.

Таким образом, большинство игроков смогут рассчитывать на суммы в районе 1,5–3 тысячи рублей. Один из игроков рассказал, что получил в игре 2044 монеты, что составляет примерно 1839 рублей.

Некоторые пользователи при раздаче монет узнали, что вообще не смогут заработать. Разработчики обвинили их в том, что они якобы использовали нечестные способы при игре, хотя те уверяют, что не нарушали правил.

«Газета.ru» также сообщила, что после того, как создатели Hamster Kombat конвертировали накопленные ресурсы геймеров в криптовалюту HMSTR, пользователи остались разочарованными.

При этом общее число токенов HMSTR на момент листинга составила 64 миллиона. По данным на 20 сентября, стоимость токена оценили в 0,0066 доллара.

Ранее в Госдуме предложили запретить сверхпопулярный кликер Hamster Kombat. По мнению депутатов, вокруг игры сформировался нездоровый ажиотаж. Более половины опрошенных россиян также выступили за ограничение на «тапанье хомяка» для несовершеннолетних.

Hamster Kombat
22 сентября 2024, 17:41
Депутаты начали проверять свои кабинеты на «жучки» после скандала с Парфеновым
РИА «Новости»
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Некоторые депутаты Госдумы стали нанимать специалистов для поиска скрытых камер и микрофонов в кабинетах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Парламентарии стали искать «жучки» в кабинетах после скандала с депутатом от КПРФ Денисом Парфеновым. В Сети распространилось видео с похожим на него мужчиной. В партии предположили, что недоброжелатели сгенерировали ролик с помощью нейросети.

По данным журналистов, стоимость проверки помещения на наличие шпионских устройств составляет примерно 20-30 тысяч рублей. Поиском «жучком» обычно занимаются специалисты, имеющие опыт работы в силовых структурах.

Ранее беседе с 360.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков назвал Парфенова «парнем строгих правил» и усомнился, что тот мог развлекаться на рабочем месте. Он признался, что никогда не слышал от интеллигентного однопартийца даже грубых слов.

Скандалы Госдума РФ Депутаты
22 сентября 2024, 13:14
Советский Союз обвинили во Второй мировой войне. СК призвали к проверке
РИА «Новости»
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Художник Павел Шевелев обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина заявил, что СССР якобы развязал войну вместе с Германией. Слова художника являются примером фальсификации истории, который оскорбляет память миллионов советских граждан, подчеркнули члены организации «Ветераны России».

Они обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Шевелева. Если СК решит возбудить уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, художнику может грозить до пяти лет тюрьмы. Сам Шевелев ситуацию не комментировал.

Немецкие общественники ранее призвали Евросоюз не повторять ошибку Второй мировой войны. Память об этом событии должна остановить боевые действия на территории Украины, чтобы они не обернулись ядерной катастрофой.

Вторая мировая война Художники Войны Следственный комитет России
21 сентября 2024, 12:48
Умер пермский политик и экономист Евгений Сапиро
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Экс-министр региональной и национальной политики России Евгений Сапиро умер в Перми. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Известный политик и экономист, доктор наук ушел из жизни минувшей ночью на 91-м году жизни.

«С его именем тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона», - написал Махонин.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким покойного, а также тем, кто продолжает и развивает его дело. При участии Сапиро появились такие проекты, как «Пермское землячество» и «Строгановская премия».

Политик родился в 1934 году в Мариуполе. Он был первым председателем заксобрания Пермской области и представлял регион в Совете Федерации. Сапиро стал первым в истории постсоветской России федеральным министром из Прикамья. С 2015 года он занимался только публицистической и научной деятельностью.

Несколько дней назад умер новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса. Он скончался до вступления в должность.

Пермский край Пермь
21 сентября 2024, 11:50
Главой Духовного управления мусульман России снова стал Гайнутдин
РИА «Новости»
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Председателем Духовного управления мусульман России на пятилетний срок избрали муфтия Равиля Гайнутдина. Трансляцию съезда в Соборной мечети Москвы провела пресс-служба религиозной организации.

За Гайнутдина единогласно проголосовали все 129 делегатов, представляющих 62 российских субъекта. Муфтий занимает пост руководителя Духовного управления мусульман с 1994 года, отметили в пресс-службе организации.

Председатели Совета старейшин и Совета улемов Дамир Гизатуллин и Шамиль Аляутдинов вручили Гайнутдину символы религиозной власти: именную тугру, посох главного муфтия и Священный Коран. Главный муфтий выразил благодарность духовенству за поддержку и пообещал продолжать укреплять гражданское, межрелигиозное и межнациональное согласие на пути защиты мусульман и ислама.

«Поклонение богу через служение людям. Я смиренно молю господа миров помочь, поддержать своей всеохватной милостью амин, амин, амин!» - отметил Гайнутдин.

Ранее муфтий во время проповеди пожелал президенту Владимиру Путину помощи Аллаха. Он рассказал, что мусульмане во время паломничества в Саудовскую Аравию молились о благополучии России.

Россия Религия Ислам Москва

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