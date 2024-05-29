29 мая 2024, 20:49

Доступ к статистике производства бензина закрыли в России

Pixabay
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Росстат перестанет публиковать статистику о производстве бензина. Такое решение Минэнерго приняло из-за геополитической ситуации. Об этом ведомство сообщило в беседе с ТАСС.

В Минэнерго заявили, что раскрытие информации о производстве бензина может послужить поводом для манипуляций недобросовестных участников рынка.

«Поэтому закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом», - сообщили в ведомстве.

Росстат продолжит публиковать данные о ценах на нефтепродукты, а также статистику по дизельному топливу.

Росстат 17 мая предоставил предварительную оценку ВВП за первый квартал. Рост валового внутреннего продукта ускорился до 5,4% в годовом выражении.

Статистика Топливо Бензин Россия Росстат Продукты
29 мая 2024, 19:26
Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с раздеванием школьников в Воронеже
Unsplash
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Следственный комитет начал проверку по факту возможного нарушения прав школьников, которых могли заставить раздеться перед ЕГЭ в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председателю СК представят доклад об обстоятельствах произошедшего. В рамках проверки ситуации дадут надлежащую правовую оценку.

Ранее в одной из воронежских школ выпускников, которые пришли сдавать ЕГЭ, заставили снять нижнее белье , чтобы пройти через рамку металлодетектора. В министерстве образования заявили, что изучат записи с камер видеонаблюдения и сделают выводы об обоснованности действий сотрудников.

ЕГЭ Школы Школьники Экзамены Образование
29 мая 2024, 18:14
Турецкая делегация примет участие в ПМЭФ-2024
Unsplash
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В Москве состоялась встреча директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева и полномочного посла Турции в России Танжу Бильгича. Стороны обсудили участие турецкой делегации в Петербургском международном экономическом форуме — 2024.

На мероприятие вместе с членами делегации прибудет министр экономики Турции Альпарслан Байрактар. Глава ведомства подтвердил участие в сессии «Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты». На площадке ПМЭФ пройдут встречи делегации с российским и зарубежным бизнесом и состоится знакомство с регионами России.

Представители Турции посетят тематические пространства, а также поучаствуют в культурной и деловой программах.

Во время встречи в Москве стороны обсудили возможности расширения сотрудничества России и Турции. Отельное внимание уделили присутствию турецких представителей на крупнейших мероприятиях фонда «Росконгресс» в 2024 году. Среди них: туристический форум «Путешествуй!», Кавказский инвестиционный форум и Российская энергетическая неделя.

«Убежден, что многоформатное сотрудничество стран станет темой для продуктивного диалога не только на ПМЭФ, но и на площадках других деловых мероприятий, которые состоятся в России в этом году», - отметил Стуглев.

В дни работы ПМЭФ в Северной столице пройдет выставка «Национальные бренды БРИКС». Мероприятие организуют в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств.

Турция Россия Москва ПМЭФ-2024
29 мая 2024, 18:05
Министр финансов связал идею повышения НДФЛ с запросом общества
РИА «Новости»
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Минфин подготовил оптимальную и справедливую шкалу налогообложения в ответ на запрос общества. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что в обществе есть запрос на справедливость, и вокруг темы налогов проходило множество дискуссий. В ответ на это ведомство изучило ставки налогообложения в других государствах и подготовило оптимальный вариант, добавил министр. Силуанов отметил, что в системе уже необходимо провести изменения.

«Мы давно не подходили так системно к изменениям, к совершенствованию налогового законодательства», - указал он.

Ранее экономист Валерий Корнеев предположил, что расчет НДФЛ по прогрессивной шкале не внесет серьезных изменений в систему налогообложения. По его словам, граждане с большим торговым оборотом не смогут сокращать налоговые расходы с помощью регистрации большого количества ИП.

Налоги Минфин РФ НДФЛ Антон Силуанов
29 мая 2024, 17:57
Индивидуальный подход служб занятости к трудоустройству предложили закрепить в России
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Минтруд России предложил законодательно закрепить адресный подход к трудоустройству в центрах занятости. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно инициативе, при приеме на работу нужно учитывать жизненную ситуацию человека. Например, заболевания или наличие детей.

«Новые нормы позволят принимать во внимание жизненную ситуацию человека, если, например, с учетом опыта работы, образования, полученной специальности потребуется больше времени для его трудоустройства», - подчеркнули представители Минтруда.

Профилирование людей, претендующих на признание безработными, станет обязательным. На его основе сформируют индивидуальный план работы с пошаговыми действиями для успешного трудоустройства.

Эксперты ранее напомнили, что Трудовой кодекс России гарантирует работающим отцам и матерям определенные права. Например, работодатель не может расторгнуть договор с женщиной, у которой есть ребенок в возрасте до трех лет.

Россия Работа

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