Доноров крови в Москве обеспечат едой и напитками

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«Мы вновь дежурим у донорских центров. Автобусы находятся около шести медицинских учреждений. Пришедшие помочь пострадавшим получат бутылку воды в салоне и смогут отдохнуть, а также согреться горячим чаем и перекусить. Волонтеры раздают напитки и воду», - заявили в пресс-службе.

Всего департамент задействовал 26 автобусов, их количество в случае необходимости увеличат. Также доноров бесплатно отвезут в центр, куда пришло меньше людей.

Вечером в пятницу на территории Crocus City Hall произошел теракт , погибли 133 человека и пострадали 154.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области донорами для пострадавших при теракте стали порядка пяти тысяч человек.