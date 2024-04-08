08 апреля 2024, 09:36

Домогаров может завершить карьеру из-за серьезного недуга

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

У известного актера Александра Домогарова выявили спондилоартроз, который может стать причиной завершения карьеры артиста. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, околосуставные мышцы, костные ткани и хрящи. Болезнь сопровождается онемением конечностей и острой болью.

Кроме того, у артиста обнаружили грыжу на позвоночном диске размером шесть миллиметров, остеохондроз и спондилез. С такими заболеваниями Домогарову стало труднее работать, последним его большим мероприятием стал творческий вечер в июле 2023 года. При этом артист по-прежнему выступает в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской армии.

Теперь актеру предстоит длительное лечение с уколами, таблетками, физиотерапией и гимнастикой.

Домогарову 60 лет. В феврале он признался, что получает пенсию в 24 тысячи рублей в месяц.

Болезни Актеры
10 апреля 2024, 10:02
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ураза-байрам на протяжении столетий олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию, радость обновления, чистоту поступков и помыслов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман с праздником, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман России.

«Мусульмане России бережно хранят богатейшие религиозные, культурные и исторические традиции предков, следуют отеческим заветам и отмечают праздник в семейном круге и своих общинах, а также оказывают помощь нуждающимся», - говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что мусульманские организации принимают активное участие в жизни страны, плодотворно взаимодействуют с общественными и государственными структурами, а также поддерживают ветеранов и участников специальной операции.

«Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего, - заключил президент.

Ранее религиовед Александр Невеев рассказал «360» об особенностях празднования Ураза-байрама в России.

Праздники Россия Владимир Путин Ислам
10 апреля 2024, 09:59
Движение поездов в Смоленской области восстановили после обрушения моста
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Движение поездов через Вязьму в Смоленской области, где обрушился путепровод, полностью восстановили. Открыто движение по второму главному пути. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги в Telegram-канале.

Движение открыли в ночь на 10 апреля по второму главному пути на участке Семлево - Вязьма в Смоленской области. В пресс-службе МЖД отметили, что при ликвидации последствий обрушения моста задействовали четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники. К работам привлекли свыше 300 железнодорожников.

«Всего с путей убрано 450 тонн железобетонных фрагментов моста. Заново проведено устройство земляного полотна, систем связи и контактной сети, уложены новые пути», - добавили в МЖД.

ЧП в Вязьме произошло 8 апреля. В результате обрушения путепровода погиб один человек, пятеро получили травмы. В числе пострадавших оказался 14-летний подросток.

Обрушения Дороги Поезда
10 апреля 2024, 08:58
Володин заявил о дефиците врачей в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России не хватает врачей. По итогам 2023 года дефицит составил около 30 тысяч специалистов. При этом медиков в стране готовят 163 вуза. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам депутата, 46 вузов находятся в ведении Минздрава, в остальных 117 медицинские факультеты открыты сравнительно недавно, они подведомственны Минобрнауки. Володин подчеркнул, что во многих из этих вузов нет ни научной школы, ни опытного преподавательского состава, ни собственной клинической базы.

«Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель - Минобрнауки - и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу», - добавил спикер ГД.

По его мнению, именно Минздрав должен устанавливать стандарты и требования к обучению медиков. Володин предположил, что это положительно отразится на подготовке медперсонала и на качестве системы здравоохранения России.

Здравоохранение Госдума РФ Врачи
10 апреля 2024, 08:28
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
За прошедшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся на 81 сантиметр и достиг отметки в 978 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

«Уровень воды в реке Урал за минувшие сутки вырос на 81 сантиметр. Согласно информации оренбургского гидрометцентра, по состоянию на 08:00 10 апреля он составит 978 сантиметров», - отметили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что днем ранее уровень реки уже превысил потенциально опасную отметку в 930 сантиметров, но продолжает расти. По данным профильных экспертов, в течение среды уровень воды в реке может увеличиться еще до 70 сантиметров.

За прошлые сутки река Сакмара у Татарской Каргалы добавила в уровне восемь сантиметров. Сейчас он держится на отметке 813 сантиметров при опасном показателе в 870 сантиметров.

Заместитель мэра Оренбурга Алексей Кудинов призывал местных жителей покинуть свои дома и отправиться в пункты временного размещения.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области

Новости по теме