Домогаров может завершить карьеру из-за серьезного недуга

При этом заболевании поражаются межпозвонковые суставы, околосуставные мышцы, костные ткани и хрящи. Болезнь сопровождается онемением конечностей и острой болью.

Кроме того, у артиста обнаружили грыжу на позвоночном диске размером шесть миллиметров, остеохондроз и спондилез. С такими заболеваниями Домогарову стало труднее работать, последним его большим мероприятием стал творческий вечер в июле 2023 года. При этом артист по-прежнему выступает в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской армии.

Теперь актеру предстоит длительное лечение с уколами, таблетками, физиотерапией и гимнастикой.

Домогарову 60 лет. В феврале он признался, что получает пенсию в 24 тысячи рублей в месяц.