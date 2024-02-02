02 февраля 2024, 18:16

Домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки

Unsplash
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Домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки, но не получил серьезного ущерба. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

«Да, это правда. Когда специалисты Минцифры справятся с этим вопросом, тогда все и заработает», - сказал он.

Лысков отметил, что какой-то серьезный ущерб ресурс не получил.

«Просто был перегружен, его временно отключили», - добавил пресс-секретарь главы области.

РИА «Новости» сообщало, что в пятницу портал gov39.ru был недоступен всем пользователям из-за хакерских атак из-за пределов России.

В ноябре 2023 гола комиссия Совета безопасности России по информационной безопасности сообщала, что зарубежные преступные группировки начали активнее проводить атаки на отечественные информационные ресурсы. Главными заказчиками хакерских взломов назвали иностранные спецслужбы.

Россия Хакеры Калининград
02 февраля 2024, 16:48
Путин дал оценку людям, пытающимся оболгать любовь к Родине
РИА «Новости»
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Люди, старающиеся оболгать любовь к Родине, либо не понимают, что делают, либо делают это сознательно по заказу противника. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.

«Появляются люди, которые прикрываются любовью к Родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все что угодно», - отметил глава государства.

По его мнению, факт наличия таких людей не может подорвать саму идею любви к Родине. Это очень важно понимать, подчеркнул он.

«Любовь к семье, к детям, к родителям, к малой родине, к стране в целом - это и есть патриотизм, так, мы с вами на правильном пути», - выразил уверенность Путин.

В конце января на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе президент указывал на то, что нелюбовь к Родине можно сравнить с нелюбовью к семье и своим детям.

Россия Владимир Путин
02 февраля 2024, 15:42
Почти 80% россиян положительно оценили работу Путина
РИА «Новости»
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Президент России Владимиру Путину доверяют 78,9% граждан. Об этом сообщил ВЦИОМ со ссылкой на результаты всероссийского социологического опроса.

Большинство россиян (76,2%) заявили, что одобряют деятельность главы государства. Опрос проводился по телефону с 22 по 28 января, в нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

Аналогичное исследование провел ФОМ. Среди респондентов 80% россиян сообщили, что положительно относится к работе президента. Порядка 80% респондентов заявили, что доверяют ему. Опрос проводился 28 января, в нем участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в мире недовольными западными лидерами. При этом рейтинг уважения к Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину неизменно растет.

ВЦИОМ Опросы Интервью Владимир Путин
02 февраля 2024, 15:40
Власти России проработают вопрос с повышением зарплат сотрудников ОПК
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны будут работать над дальнейшим повышением зарплат для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом он сказал на встрече с активом участников форума «Все для Победы!» в Туле.

«Мы также будем работать и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы [для сотрудников предприятий ОПК]», - сказал он.

Также власти займутся решением жилищных вопросов и мер социальной поддержки. Глава государства напомнил о важности работы всех россиян, которые «так или иначе помогают фронту».

Первыми из них Путин назвал медиков. Он подчеркнул, что врачи делают все для поддержки российских бойцов - не только на передовой, но и в военных госпиталях, а также в гражданских медицинских учреждениях.

Зарплаты Владимир Путин
02 февраля 2024, 15:32
Путин отметил особую роль ОПК для достижения победы России
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин отметил весомый вклад в достижение победы России со стороны сферы оборонно-промышленного комплекса. На долю ОПК приходится большая часть отечественной промышленности, добавил он.

«Невозможно добиваться побед, если нет разносторонней поддержки. Вклад в общую работу, конечно, вносят предприятия ОПК. Это большая часть нашей промышленности», - подчеркнул президент на встрече с участниками форума «Все для победы» в Туле.

По данным Путина, к ОПК на сегодняшний день относится шесть тысяч предприятий, на которых трудятся три миллиона человек.

Владимир Путин

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