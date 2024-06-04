04 июня 2024, 08:58

Домашним животным в России присвоят личные номера

РИА «Новости»
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Домашним животным в России предложили присвоить личные идентификационные номера, а их владельцев — обязать отчитываться в федеральную государственную информационную систему. Об этом стало известно газете «Известия».

Домашним животным в России предложили присвоить личные идентификационные номера, а их владельцев - обязать отчитываться в федеральную государственную информационную систему. Об этом стало известно газете «Известия».

Инициатором законопроекта выступило Минприроды. Документ направлен на сокращение популяции бездомных животных. Ведомство считает, что инициатива устранит правовой пробел в вопросах обращения с домашними животными.

Согласно документу, владельцы станут передавать сведения о животных во ФГИС, где каждому питомцу присвоят уникальный идентификационный номер и заведут карточку. При этом Минприроды не уточнило, будет учет добровольным или обязательным.

«Учет и маркировка повысят уровень ответственности владельцев путем создания единой базы данных. Это позволит привлечь человека к ответственности, если животное укусит людей, либо если он выбросит его», - сказали в Минприроды.

Ранее стало известно, что число смертей в ДТП с животными выросло в России.

Россия Животные
04 июня 2024, 09:40
Сессия «Еда как лекарство» вошла в программу форума «Лекарственная безопасность»
РИА «Новости»
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Экспертную дискуссию «Еда как лекарство» включили в программу форума «Лекарственная безопасность», который пройдет в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба «Росконгресса».

Организаторами форума выступит «Росконгресс» при поддержке комитета по охране здоровья Госдумы и Министерства образования Российской Федерации.

Модератором сессии выступит исполнительный директор группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов.

«Мы много инвестируем в клеточное питание и биотехнологии. Это новый и сложный для нас рынок, но самый вдохновляющий среди того, чем мы занимаемся. Это дает нам надежду на переосмысление представлений о здоровье и его связи с тем, что мы едим», - сказал он.

В «Росконгрессе» добавили, что в период с 2010 по 2030 год лечение избыточного веса и последующих связанных с ним хронических заболеваний обойдется мировой экономике свыше 30 триллионов долларов. Поэтому государству, научному сообществу и лидерам пищевой промышленности важно объединить усилия в снижении распространения социально значимых болезней и формировать рынок здорового питания Участники дискуссии обсудят, как современная наука определяет сбалансированное питание и здоровую еду, как инновации пищевой промышленности нацелены на обеспечение потребителей полезными и питательными продуктами.

Ранее стала известна программа ПМЭФ-2024. Свое участие в предстоящем форуме подтвердили 18 600 гостей из 139 стран.

Еда Питание Промышленность ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 09:39
Появился официальный журнал ПМЭФ
РИА «Новости»
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Фонд «Росконгресс» издал официальный журнал Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Журнал распространяется на площадке ПМЭФ, рейсах «Аэрофлота» и в поездах «Сапсан», электронную версию можно скачать на сайтах форума и Фонда «Росконгресс».

Центральным материалом выпуска стала статья «Формирование новых точек роста - основа многополярного мира». В ней рассказывается о глобальных политических и экономических изменениях, а также о роли России в этих процессах. В номере подчеркивается растущее влияние объединения БРИКС, которое продолжает расширяться и является единственным кандидатом на роль переходной структуры к многополярному миру. Отдельную статью авторы посвятили Оману и перспективам развития отношений с этой страной - гостем ПМЭФ.

В качестве еще одного важного материала, опубликованного в журнале, можно выделить эксклюзивное интервью патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он подробно рассказал журналистам о христианском начале в экономике, отношении Церкви к богатству и меценатству, а также о православной корпоративной культуре.

Также авторы опубликовали интервью рок-легенды - музыканта Вячеслава Бутусова. В нем он высказал мнение о современной музыке и рассказал о своем творческом поиске.

Читателей журнала познакомят и с другими интересными темами. В номер поместили материалы о реализации нацпроектов, городах будущего, отечественном автопроме, киноиндустрии и высоких технологиях. Большой раздел в журнале также отвели Санкт-Петербургу.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ обсудят развитие современных технологий здоровьесбережения. Участники проведут дискуссию об инновационных методах измерения биологического возраста.

Санкт-Петербург Россия ПМЭФ-2024
04 июня 2024, 09:39
Многодетным в отпуске предложили дать новые льготы
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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложить внедрить для многодетных семей в период летнего отдыха и отпусков новые льготные тарифы. Свое обращение он направил на имя главы Минтранса России Романа Старовойта, сообщил RT.

Парламентарий указал, что в высокий сезон стоимость авиабилетов может существенно вырасти, а на внутрироссийских линиях для многодетных семей нет льготных пакетов предложений для путешествий.

Также Милонов предложил ввести принцип бесплатного багажа для детей дошкольного и раннего возраста. По его словам, это не транспортная опция, а жизненная необходимость.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости рассмотреть вопрос об освобождении от налога на физических лиц многодетных семей. Она призвала сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости, а именно мужчин и женщин в возрасте 30-40 лет с детьми.

Льготы Семья Отпуск Депутаты
04 июня 2024, 02:57
Представителям двух профессий понизят пенсионный возраст в России
Freepik
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В Госдуме обсуждают понижение планки пенсионного возраста для преподавателей среднего профессионального образования и работников пожарной охраны Вооруженных сил РФ. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала агентству «Прайм», с чем связана эта инициатива.

По словам профессора, такой законопроект поможет восполнить пробелы существующего законодательства. Согласно ему, право на досрочную пенсию по выслуге лет имеют педагоги с минимальным стажем 25 лет в детских организациях. Но эта норма касается лишь тех образовательных учреждений, в которых учатся не менее половины детей до 18 лет. Таким образом педагоги среднего профессионального звена под эту категорию не попадают. Преподаватели СПО пытались оспорить это, в том числе, в Верховном суде России.

Аналогичная ситуация с пожарными. Работники государственной противопожарной службы могут досрочно выйти на пенсию по выслуге лет, а их армейские коллеги лишены такой привилегии, хотя и трудятся в таких же неблагоприятных условиях.

Таким образом, инициатива депутатов поможет восстановить справедливость в этих сферах деятельности.

Ранее стало известно, какие категории россиян начнут получать повышенные пенсии с 1 июня.

В Госдуме обсуждают понижение планки пенсионного возраста для преподавателей среднего профессионального образования и работников пожарной охраны Вооруженных сил РФ. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала агентству «Прайм» , с чем связана эта инициатива.

Пенсия Госдума РФ Депутаты Россия

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