Дом с подземной парковкой построят по программе реновации на юго-западе Москвы

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На первом этаже внутри каждого корпуса организуют помещения для публичного пользования. На их территории предприниматели смогут обустроить для удобства жильцов общественные заведения: магазины, кофейни, аптеки и другие.

На подземном этаже предусмотрен паркинг, а придомовое пространство благоустроят - создадут удобную и комфортную зону для жителей района.

«Для комфортного проживания и организации разнопланового досуга жителей запланировано устройство проездов, тротуаров, наружного освещения, оборудование многофункциональной площадки для детских игр и отдыха», - добавил Щербаков.

В районе Коньково по программе реновации предстоит расселить жильцов 41 старого здания - приблизительно 12,5 тысячи человек.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что к переселению за это время программы приступили москвичи 18 старых домов, а в начале 2024-го ключи от нового жилья выдали свыше 2,8 тысячи жителям района.

Свыше 300 новостроек возвели с начала программы реновации в Москве.