Дом по реновации на 125 квартир ввели в эксплуатацию на севере Москвы

Читайте нас в:

Жилое здание из двух секций с подземной парковкой рассчитано на 125 квартир: 25 однокомнатных, 77 двухкомнатных, 23 трехкомнатные. Четыре из них спроектировали специально для маломобильных жильцов: в них увеличили ширину коридоров и установили специальную сантехнику.

«Здание возвели на месте снесенной пятиэтажки на улице Долгопрудная, дом 10, жильцы которой переехали в соседнюю новостройку - дом 12», - отметил Загрутдинов.

Отделка в доме соответствует стандартам программы реновации. Фасады обшили фибробетонной плиткой трех цветов: темно-коричневый, серый, антрацитовый. Лоджии в доме остеклены, а для кондиционеров предусмотрели корзины.

На первом этаже расположили нежилые помещения: вестибюль, лифтовый холл, колясочная, заведение для хранения инвентаря и другое для удобства постояльцев.

В каждой секции установлено по два современных пассажирских лифта грузоподъемностью по 400 и 630 килограммов. В новостройке установили кодовый домофон, оповещения при эвакуации, сигнализацию и видеонаблюдение.

Для родителей с колясками и маломобильных людей сделали вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже на уровне земли. Помимо этого, шероховатая плитка у входной группы поможет сократить скольжение.

Ранее стало известно, что дом по реновации на юго-востоке Москвы сдадут в эксплуатацию в 2024 году.