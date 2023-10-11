Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на улице Введенского в Москве

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«Дом на улице Введенского состоит из двух монолитных корпусов, по три секции в каждом. Расположение квадратом формирует закрытый и уединенный двор», - уточнил Загрутдинов.

Внешние стены дома сделаны из навесных трехслойных панелей, которые обшиты кирпичом. Для удобства жильцов на них расположены металлические корзины для кондиционеров, а лоджии остеклены.

Кроме того, дом оснастили подземной одноуровневой парковкой. Всего в доме 418 квартир: 135 однокомнатных, 170 двухкомнатных, 113 трехкомнатных. Шесть из них спроектировали для удобства маломобильных жильцов, увеличив ширину коридоров и установив специальную сантехнику.

Для комфорта постояльцев в доме предусмотрели вестибюль, лифтовый холл, колясочную, отсек для уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и технические помещения.

Кроме того, в каждом подъезде есть современные грузопассажирские лифты. За безопасность также можно не переживать - новостройку оснастили всеми необходимыми системами для охраны.

О родителях с колясками и малоподвижных жителей дома позаботились, сделав входы в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на одном уровне с поверхностью земли.

В зимний сезон можно также не переживать: плитка с шероховатой поверхностью у дома будет препятствовать скольжению.

Внутри двора будут доступны три детские игровые площадки, зону для спорта в любое время года и место для спокойного времяпровождения.

Ранее стало известно, что дом по реновации на 125 квартир ввели в эксплуатацию на севере Москвы.