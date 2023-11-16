«Должны вернуться в школы». Депутат Колунов объяснил пользу традиционных уроков труда

Парламентарий озвучил идею о введении обязательных уроков труда в образовательных учреждениях осенью прошлого года после многочисленных поездок по предприятиям и строительным объектам Московской области.

«Тогда я лично убедился в нехватке людей рабочих профессий. Вдумайтесь, 600 тысяч человек - дефицит в обрабатывающей промышленности, 260 тысяч человек - нехватка кадров в сфере строительства и ЖКХ», - отметил Колунов.

По его словам, при отсутствии необходимых мер к 2030 году нехватка кадров превысит 400 тысяч человек.

Депутат добавил, что вскоре в законопроект «О внесении изменений в ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“» внесут поправки, направленные на замену предмета «Технология» в школах традиционными уроками труда.

«Слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье должны вернуться в школы, привить детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и любовь к труду, создать престиж рабочим специальностям и, в перспективе, решить проблему дефицита кадров», - подчеркнул Колунов.

В октябре депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что дети на уроках труда должны заниматься конкретными делами. По ее словам, мальчикам нужно объяснять, как забивать гвозди, а девочек учить вязать и готовить.