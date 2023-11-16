16 ноября 2023, 20:58

«Должны вернуться в школы». Депутат Колунов объяснил пользу традиционных уроков труда

unsplash.com
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать поправки в закон «Об образовании», которые помогут вернуть в школы обязательные уроки труда. Депутат от Подмосковья Сергей Колунов объяснил «360», почему необходимо реализовать эту инициативу.

Парламентарий озвучил идею о введении обязательных уроков труда в образовательных учреждениях осенью прошлого года после многочисленных поездок по предприятиям и строительным объектам Московской области.

«Тогда я лично убедился в нехватке людей рабочих профессий. Вдумайтесь, 600 тысяч человек - дефицит в обрабатывающей промышленности, 260 тысяч человек - нехватка кадров в сфере строительства и ЖКХ», - отметил Колунов.

По его словам, при отсутствии необходимых мер к 2030 году нехватка кадров превысит 400 тысяч человек.

Депутат добавил, что вскоре в законопроект «О внесении изменений в ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“» внесут поправки, направленные на замену предмета «Технология» в школах традиционными уроками труда.

«Слесарное и столярное дело, кулинария, кройка и шитье должны вернуться в школы, привить детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и любовь к труду, создать престиж рабочим специальностям и, в перспективе, решить проблему дефицита кадров», - подчеркнул Колунов.

В октябре депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что дети на уроках труда должны заниматься конкретными делами. По ее словам, мальчикам нужно объяснять, как забивать гвозди, а девочек учить вязать и готовить.

Дети Школы
16 ноября 2023, 20:06
Следователи начали проверку после смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ
РИА «Новости»
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Следователи приступили к проверке после смерти бывшего командующего шестой армией ВВС и ПВО генерала-лейтенанта Владимира Свиридова. Его тело обнаружили в доме в Ставропольском крае, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК России по региону.

«По данному факту следственными органами краевого управления СКР проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - процитировало агентство ведомство.

Свиридова нашли мертвым 15 ноября в собственном доме. Рядом лежало тело, предположительно, жены генерала.

При первичном осмотре эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.

Telegram-канал Baza уточнил, что супруги скончались около недели назад. Газовики взяли замеры в доме, но не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ. Военному было 68 лет, его супруге - 72 года.

Армия Полиция ПВО
16 ноября 2023, 19:41
Авиакомпания «Ямал» избавилась от самолетов Airbus — СМИ
Фото: freepik.com
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Представители авиационной транспортной компании «Ямал», которая остается главным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе, решили расторгнуть соглашения и вернуть государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три лайнера Airbus A321 из своего парка. Причиной тому послужили невыгодные новые условия для дальнейшего использования самолетов, сообщил РБК.

По данным издания, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих также сегодня заявил о планах на возврат бортов.

Последний раз эти воздушные суда вылетали в рейсы в конце прошлого месяца, об этом свидетельствует портал Flightradar24. Споттерский ресурс planespotter сообщил, что самолеты находятся сейчас на обслуживании.

РБК уточнил, что трем Airbus A321 около 19–20 лет. Наименее подержанный из них лайнер до поступления в «Ямал» выполнял полеты в «Аэрофлоте», два других эксплуатировались национальной авиакомпанией Ливана MEA - Middle East Airlines. В парке «Ямала» осталось еще 26 бортов.

Россию захотели отключить от международной авиационной доменной зоны. Некоторые отечественные компании из авиационной отрасли получили уведомления о прекращении регистрации и продления доменов.aero в этой зоне.

Самолеты
16 ноября 2023, 19:35
Миллионному посетителю выставки «Россия» вручили приз
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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вручили приз миллионному посетителю. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Обладательницей подарка стала жительница Пензы Светлана. В качестве приза ей преподнесли сертификат, по которому можно получить три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре и оплачиваемую поездку в Москву. Еще одним подарком стала индивидуальная экскурсия в здание Центробанка.

Подсчет посетителей выставки провели с помощью камеры учета гостей, уточнили в пресс-службе дирекции форума.

В столичной мэрии ранее сообщили, что по пространству Москвы на выставке «Россия» запустили сайт-путеводитель. Благодаря ему посетитель смогут выбрать наиболее интересные интерактивные зоны и посмотреть афишу мероприятий.

Форум продлится на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. На выставке российские регионы представляют свои достижения в разных областях - от производства до культуры.

Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
16 ноября 2023, 15:32
«Одноклассники» защитят пользователей от навязчивого общения в соцсети
РИА «Новости»
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Пользователей «Одноклассников» оградят от навязчивых знакомств и общения с нежелательными собеседниками в социальной сети. Об этом рассказали в пресс-службе ОК.

Соцсеть запустила модель на основе машинного обучения, которая и защитит пользователей от навязчивого общения. Часто отказывающиеся от знакомств в ОК юзеры перестанут получать информацию об активности нежелательных аккаунтов.

Киберсталкеров тоже ждут ограничения. Им урежут количество диалогов с незнакомыми пользователями. Обновление направлено на развитие комфортной среды для общения в «Одноклассниках».

Как отметил директор по информационной безопасности компании Денис Горчаков, проблема навязчивого общения прослеживается на всех платформах и сервисах. Однако больше всего это заметно в социальных сетях.

«Решение оградить пользователя от навязчивого поведения оказалось эффективным: мы видим, что пользователям стало комфортнее общаться в соцсети, так как число жалоб на нежелательную активность со стороны незнакомых людей заметно снизилось», - подчеркнул он.

Для защиты пользователей «Одноклассники» проанализировали социальное взаимодействие в соцсети. На основе собранных данных ОК ограничит контакты между аккаунтами, которые проявляют активность и регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых и пользователей, часто отклоняющих подобные заявки. Новая модель снизит вероятность бесед между ними.

Систему тестировали несколько месяцев на разных аудиториях ОК. В рамках эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25%.

Интернет Соцсети

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