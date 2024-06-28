«Должны реагировать». Бастрыкин процитировал комментарии, говоря о «Госдуре»

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что глава СК своим выражением оскорбил народ, так как депутатов избирали россияне.

«В свою очередь Александр Бастрыкин отметил, что это не его слова, а он увидел их в комментариях», - отметила Кононова.

Она добавила, что Госдума должна заниматься регулированием в сфере законодательства и оперативно реагировать на запросы СК.

«Если Следственный комитет говорит, что преступность по линии мигрантов растет, то должны реагировать. Следком работает, МВД работает, и, разумеется, иногда возникают вопросы друг к другу. Друзья, вам не кажется, что это абсолютно нормально? Вот указал Бастрыкин депутатам, что не они всегда успевают за актуальной повесткой так быстро, как хотелось, ну депутаты тоже отреагировали. В целом, все стараются», - заключила Кононова.

Бастрыкин, назвав Госдуму «государственной дурой», не хотел оскорбить депутатов, отметили в СК. Таким образом он пытался обратить внимание на ситуацию с миграционной политикой в стране.