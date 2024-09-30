Он предположил, что Кузнецов имел в виду не обязанность оставлять ребенка с отцом, а возможность, поскольку, по его словам, суд почти всегда встает на сторону матери. При этом депутат назвал развод, особенно семей с детьми, трагедией.

«Те, кто собирается разводиться, 33 раза должны подумать: а как будут жить их дети? Ведь их личные хотелки-нехотелки - они понятны, но ведь люди должны нести определенную ответственность за свои поступки», - подчеркнул Милонов.

Он заявил, что вечный поиск идеального партнера не приведет к желаемому результату, и выразил уважение семьям, стоявшим на грани развода, но сумевшим удержаться.

Кроме того, собеседник 360.ru подчеркнул, что для него не норма, когда ребенка воспитывает только отец или только мать. Он поддержал желание родителя, живущего отдельно, участвовать в воспитании после развода.

Также Милонов рассказал, что родитель, остающийся с ребенком, часто хочет найти в сыне или дочери поддержку своему разводу и накачивает ребенка негативом.

«Для блага твоего ребенка ты не должна рассказывать, какой твой бывший муж козел, негодяй и подонок. Потому что он вырастет, и у него сформируется стереотипное некое мышление, которое его жизнь сделает, возможно, несчастливой», - подчеркнул депутат.

Ранее экономист Алексей Зубец призвал увеличить алименты и пошлины за иск о разводе.