Однако среди военкоров действительно существует специфическая профессиональная борьба.

«Здесь, скорее, борьба профессиональная, специфическая. Свой „гамбургский счет“, конечно, присутствует», - заключил журналист.

В декабре 2024 года Поддубному присвоили звание Героя Россия. Президент Владимир Путин назвал военкора одним из тех сильных и мужественных журналистов, которые объективно отражают события с поля боя.

«Должна же быть какая-то мотивация, KPI какой-то, внутренние соревнования», - отметил журналист.

Поддубный признался, что среди военкоров у него есть близкие друзья.

«Но как я могу с Сашей Коцем бороться за первенство, если мы очень близкие друзья? Мы вообще живем в одной комнате в командировке. Ну, что мы там будем, дулю держать под подушкой? Да нет, конечно», - заявил собеседник 360.ru.

В этом смысле уникальное положение у военного корреспондента Александра Сладкова, считает Поддубный.