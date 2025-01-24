«Должна быть мотивация». Поддубный — о конкуренции среди военкоров
Известных на всю страну военных корреспондентов не так много, и работают они зачастую бок о бок. О конкуренции между журналистам ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал военкор Евгений Поддубный.
Однако среди военкоров действительно существует специфическая профессиональная борьба.
«Здесь, скорее, борьба профессиональная, специфическая. Свой „гамбургский счет“, конечно, присутствует», - заключил журналист.
В декабре 2024 года Поддубному присвоили звание Героя Россия. Президент Владимир Путин назвал военкора одним из тех сильных и мужественных журналистов, которые объективно отражают события с поля боя.
«Должна же быть какая-то мотивация, KPI какой-то, внутренние соревнования», - отметил журналист.
Поддубный признался, что среди военкоров у него есть близкие друзья.
«Но как я могу с Сашей Коцем бороться за первенство, если мы очень близкие друзья? Мы вообще живем в одной комнате в командировке. Ну, что мы там будем, дулю держать под подушкой? Да нет, конечно», - заявил собеседник 360.ru.
В этом смысле уникальное положение у военного корреспондента Александра Сладкова, считает Поддубный.