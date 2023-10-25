Доля пенсионеров в России через 20 лет побьет исторический рекорд

Аналитики уверены, что к началу 2043 года доля старшего поколения в стране превысит исторический рекорд 2018 года, установленный перед началом пенсионной реформы (25,8%).

К концу прогнозного периода, 1 января 2046 года, численность россиян старше трудоспособного возраста вырастет до 26,9% - на 1,5 миллиона человек в сравнении с данными 2023 года.

Однако доля пенсионеров начнет снижаться к 2027 года и достигнет 22,5%. После завершения пенсионной реформы показатель вновь может вырасти.

Ранее проект бюджета Социального фонда (СФР) спрогнозировал увеличение числа пенсионеров до конца текущего года на 1,13 миллиона человек. В 2024 году - на 568,5 тысячи человек. Уже к 2025 году на пенсию выйдут 43,47 миллиона россиян.