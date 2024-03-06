Долина заступилась за участников «голой» вечеринки

По мнению Долиной, артисты уже достаточно пострадали. Ведь их исключили из основных новогодних телевизионных программ. Человек может ошибиться, считает певица.

«Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», - поделилась артистка.

После вечеринки многие артисты, в числе которых Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и Лолита, записали ролики с извинениями. Однако некоторым общественным деятелям это показалось недостаточным, и у части из звезд начали отменять концерты.

Накануне наряд Долиной на модном показе поклонники назвали издевательством над российским флагом. Артистка вышла на подиум в черном боди, на котором сверкали зеркальные элементы. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы. Дополнила образ артистки накидка, выполненная в цветах триколора.