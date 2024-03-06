06 марта 2024, 13:11

Долина заступилась за участников «голой» вечеринки

РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина высказалась в защиту артистов, которые стали участниками «голой» вечеринки, организованной в декабре блогером Анастасией Ивлеевой. Она выразила свое неодобрение к мероприятию, однако призвала не быть столь строгими к своим коллегам по профессии, сообщил StarHit.

По мнению Долиной, артисты уже достаточно пострадали. Ведь их исключили из основных новогодних телевизионных программ. Человек может ошибиться, считает певица.

«Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», - поделилась артистка.

После вечеринки многие артисты, в числе которых Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и Лолита, записали ролики с извинениями. Однако некоторым общественным деятелям это показалось недостаточным, и у части из звезд начали отменять концерты.

Накануне наряд Долиной на модном показе поклонники назвали издевательством над российским флагом. Артистка вышла на подиум в черном боди, на котором сверкали зеркальные элементы. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы. Дополнила образ артистки накидка, выполненная в цветах триколора.

Музыка
06 марта 2024, 12:57
Ветлицкая переписала дом за миллиард рублей на дочь из-за риска конфискации
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Певица Наталья Ветлицкая из-за страха конфискации за дискредитацию Вооруженных сил России переписала на свою дочь дом в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, недвижимость стоимостью около миллиарда рублей находится в Истре.

Mash уточнил, что речь идет о земле в 24,5 тысячи квадратных метров и особняке в 2,6 тысячи «квадратов». На территории расположен собственный парк с выходом к реке, теннисный корт и баня в стиле «Хоббита». Также есть несколько домиков для обслуживающего персонала и гостей. За хозяйством следят почти десять специально нанятых человек.

Во избежание потерять дорогую недвижимость певица переписала ее на 19-летнюю дочь Ульяну. Ранее она таким же образом поступила с московской квартирой за 200 миллионов рублей.

В прошлом году певица опубликовала несколько постов в запрещенной соцсети с осуждением СВО и армии России. Позже Ветлицкая публикации удалила.

Недвижимость
06 марта 2024, 11:46
Умер актер и музыкант Павел Зайчек
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Не стало чешского актера и музыканта Павла Зайчека. Он умер 5 марта на больничной койке, сообщило агентство InterMedia.

По словам владельца звукозаписывающего лейбла Guerilla Records, артист долгое время болел и скончался из-за осложнений пневмонии. Ему было 72 года.

В 1973 году Павел Зайчек стал основателем оппозиционной рок-группы DG 307. Музыкантам приходилось распространять свои записи подпольно. В 1976 году Зайчека арестовали вместе с участниками группы Plastic People of the Universe и отправили на год в колонию.

В начале 1980-х он покинул Чехословакию, чтобы в 1995-м вернуться и возродить коллектив.

Зайчек снялся в нескольких фильмах, среди которых - «Пуговичники», «Выход ангела», «Кабриолет».

Болезни Актеры
06 марта 2024, 11:18
Совфед одобрил закон о запрете рекламы у иноагентов
РИА «Новости»
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Совет Федерации одобрил проект о запрете для иноагентов размещать рекламу российских физлиц и юрлиц на своих информресурсах. Изменения внесут в ФЗ «О рекламе».

По новым правилам не допускается распространение рекламы на ресурсах людей, признанных иностранными агентами. За нарушение требований ответственность понесут и рекламодатель, и рекламораспространитель.

Запрещается также реклама информационных ресурсов иноагентов в средствах массовой информации и в интернете.

Ранее закон, который запрещает российским гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов , приняла Госдума. Нововведение призвано ограничить доходы лиц, признанных в России иноагентами.

Председатель органа Вячеслав Володин отметил, что проект уже успел продемонстрировать свою эффективность. Теперь рекламные агентства будут включать в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания их иноагентами.

Интернет Законы Реклама Запреты Россия Иноагенты
06 марта 2024, 11:04
Деньги решают. Повышение маткапитала увеличило рождаемость
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В России материнский капитал ежегодно повышают. В Госдуме предложили увеличить выплаты за второго ребенка до миллиона рублей, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова рассказала «360», что деньги — действительно существенный фактор, влияющий на решение о рождении сына или дочери.

В России материнский капитал ежегодно повышают. В Госдуме предложили увеличить выплаты за второго ребенка до миллиона рублей, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова рассказала «360», что деньги - действительно существенный фактор, влияющий на решение о рождении сына или дочери.

И материнский капитал является переломным аргументом в пользу рождения сына или дочери. Особенно в регионах, где на выплачиваемую сумму можно улучшить жилищные условия.

«Реформа материнского капитала привела к росту рождаемости. И если сравнивать ее в различных регионах, то видно, что чем выше суммы выплат материнского капитала в регионе, тем лучше там ситуация с рождаемостью», - рассказала депутат.

По словам Лантратовой, часто молодые семьи боятся, что не смогут обеспечить своего ребенка.

«И учитывая все еще печальную демографическую картину, нам нужно добиться того, чтобы материнский капитал работал на большую аудиторию. Чтобы большее количество семей считали его значимой помощью, поэтому надо его увеличивать и расширять возможности использования», - заключила собеседница.

Маткапитал в России с 1 февраля 2024 года проиндексировали на 7,5%. В Думе предложили сделать программу бессрочной и внести изменения в закон о мерах господдержки российских семей с детьми.

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