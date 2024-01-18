Доктор Дзидзария раскритиковал блогеров за ложь перед подписчиками

«Есть блогерша, армянка, которая много лет страдала от расстройства пищевого поведения. Сделала множество пластических операций, а теперь учит людей, как похудеть», - сказал он.

Также специалист напомнил о другой блогерше, которая активно рекламировала курсы массажа для сохранения красоты.

«Рассказывает о своих курсах массажей, а потом показывают: у нее импланты стоят, огромное количество операций выполнили. При этом людям рассказывают, что все это вопрос массажа», - добавил Дзидзария.

Ранее в США в больницу попала популярная блогерша Стефании Матто , которая разбогатела на 200 тысяч долларов на продаже своих кишечных газов в запечатанных банках.