«Докажу, что я достойный член общества». Кологривый извинился за пьяный дебош

В четверг Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте Кологривого на семь дней из-за мелкого хулиганства. Артист устроил дебош в кальянном баре.

Он сообщил фанатам, что абсолютно согласен с приговором и готов понести наказание за недостойное поведение. Он также подчеркнул, что хотел быть честным со своими подписчиками.

«Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет», - заявил Кологривый.

Свои поступки он объяснил усталостью.

«Я просто очень устал. Те, кто за мной следит, вы понимаете прекрасно, что я эмоционально выгорел», - сообщил артист.

Он выразил благодарность публике за поддержку в трудной ситуации.

«Я вам докажу, что я достойный член общества», - пообещал актер.

В спецприемнике звезда «Слова пацана» сможет получать передачи и писать стихи. Он уже поделился впечатлениями от первой ночи в спецприемнике.