08 июня 2024, 03:40

Дочери заведующей детсадом на Кубани провели эксклюзивный выпускной без детей

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Необычный выпускной провели в станице Васюринской на Кубани. Единственным гостем праздника стала дочь заведующей детсадом, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, девочке сказали, что другие дети заболели ветрянкой. Однако на деле их отсутствие было связано с конфликтом между родителями и администрацией детского сада.

На заведующую дошкольного учреждения поступали жалобы на поборы и попытки «сделать сад с церковным уклоном». Родители других детей предложили отметить выпускной в другом месте. В итоге праздник для дочки заведующей организовали в индивидуальном порядке.

Управление образования администрации Динского района проведет проверку, а заведующей объявят замечание.

Ранее в Магадане заведующая детским садом получила срок из-за гибели ребенка. На одного из воспитанников сошел снег с крыши здания.

Праздники Выпускные Дети Детские сады Образование
08 июня 2024, 02:41
Обезьяну нашли в павильонах «Москино» в Новой Москве
РИА «Новости»
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Обезьяну, обнаруженную в павильонах «Москино» в Новой Москве», передали в Московский зоопарк. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

«Обезьянку, найденную сегодня в Новой Москве в павильонах „Москино“, передали в Московский зоопарк. Сейчас с ней все хорошо, обживается в просторном вольере», - отметили в ведомстве.

Животное будет находиться в зоопарке до тех пор, пока не найдут ее хозяина.

Видео с обезьяной, гуляющей по перекрытиям под крышей одного из павильонов, опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

«Несостоявшуюся актрису поймали и накормили. Аппетит, кстати, отменный. Теперь в кинопарке ищут хозяина обезьянки», - уточнил канал.

Ранее спасатели сняли с дерева уличного кота , который забрался в вольер с волками в Московском зоопарке. Бродячее животное вызволили, его забрали сотрудники, оставив жить в дирекции зоосада. Кота назвали Симбой и обещали за ним ухаживать.

Обезьяну, обнаруженную в павильонах «Москино» в Новой Москве», передали в Московский зоопарк. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Животные Зоопарки Москва
08 июня 2024, 01:40
Работник российского завода стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера
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Работник завода в Железногорске стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера. За месяц работы ему начислили 1,7 миллиона рублей — в 100 раз больше положенной зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Работник завода в Железногорске стал миллионером благодаря ошибке бухгалтера. За месяц работы ему начислили 1,7 миллиона рублей - в 100 раз больше положенной зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина работал заготовщиком на прокатном станке. За первый месяц работы он получил 17 тысяч рублей, а за второй - 1,7 миллиона.

Руководство предприятия потребовало вернуть деньги, по словам мужчины, ему даже угрожали. Дело дошло до суда, но компания его проиграла - как в первой, так и в последующих инстанциях. Суд встал на сторону сотрудника, постановив оставить ему переведенные по ошибке деньги.

Часть неожиданно свалившихся денег мужчина потратил на покупку двух новых автомобилей, а часть пожертвовал на нужды СВО.

Ранее слесарь из Магнитогорска выиграл в лотерею 607 миллионов рублей. Мужчина признался, что эта сумма приблизительно равна его зарплате за 500 лет. Он в течение двух лет покупал лотерейные билеты и указывал одинаковые цифры.

Рубль Работа Мужчины Заводы Деньги
08 июня 2024, 00:48
Россиян предупредили, что небывалый рост зарплат скоро прекратится
РИА «Новости»
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рост зарплат в России продлится максимум еще год. Об этом он рассказал журналистам после делового завтрака кредитной организации в рамках ПМЭФ-2024.

По его словам, это зависит от того, когда в стране закончатся бюджетные деньги.

«Я не знаю, сколько это может длиться еще, может быть, год. Соответственно, это модель роста, она исчерпаема», - сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что российская экономика растет благодаря совокупности бюджетного и кредитного импульсов, но этот рост ограничен. Предпринимателям придется сократить свои издержки и повысить производительность труда, чтобы страна не потеряла темпы экономического роста.

Греф добавил, что быстро и одновременно не получится решить проблему перегрева экономики РФ. Структурные изменения бизнеса займут годы, но на уровне компаний этого можно добиться по меньшей мере за пять лет. Использование современных технологий, в частности, искусственного интеллекта, позволит существенно сократить эти сроки.

Санкт-Петербург Россия Зарплаты Экономика ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 22:51
Краснов на ПМЭФ предупредил бизнесменов, что «в мутных» схемах нет стабильности
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Генпрокурор России Игорь Краснов выступил на сессии «Стабильность, предсказуемость и прозрачность условий ведения бизнеса как факторы роста экономики» в рамках ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генпрокурор пригласил принять участие в дискуссии своих коллег из Гондураса Мануэля Антонио Диаса Галеаса и Мозамбика Беатрижа да Консоласао Матеуша Бушили, а также замглавы МИД Венесуэлы по Европе Коромото Годоя Кальдерона. Последние рассказали об инвестиционном климате в своих странах, а также о том, какие меры помогают стабилизировать работу местного бизнеса.

От российской стороны в сессии участвовали аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, Президент ОООМСП «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Модератором выступил телеведущий Петр Марченко.

Краснов рассказал о работе российских прокуроров по защите интересов страны и ее граждан, а также предупредил бизнесменов, которые выводят прибыль в офшоры недружественных стран, что у них не получится «усидеть на двух стульях» и мутить всякие схемы.

«Я считаю, что, действительно, эти понятия тесно связаны друг с другом и не могут существовать отдельно. Если бизнес непрозрачен, построен на каких-то мутных схемах, то я бы не рискнул предсказывать такому бизнесу какую-то стабильность», - заявил он.

Краснов добавил, что в России не получится извлечь прибыль, спрятать ее в офшорах в интересах недружественных стран, «финансировать их милитаристские проекты». Российские прокуроры уже обращают в доход государства имущество предприятий, которые получили свои активы незаконным путем и работают в ущерб национальным интересам страны под контролем иностранных бенефициаров.

«Хочу прямо сказать таким бизнесменам: на двух и трех стульях усидеть не получится», - подчеркнул он.

Ранее Краснов и его коллега из Гондураса подписали межведомственное соглашение о сотрудничества между прокурорскими службами двух стран.

Генпрокуратура РФ Игорь Краснов ПМЭФ-2024

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