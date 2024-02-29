Дочь Юрия Гагарина начнет зарабатывать на сувенирах с изображением отца

Бывшие участники рейтинга богатейших бизнесменов России, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, отказались от гражданства родной страны. Об этом сообщил Forbes.

Предприниматели входили в составляемый журналом топ-200 богатейших бизнесменов России с 2017 по 2021. По словам знакомого Баронова и Тимашева, они прошли процедуру отказа от российского гражданства на Кипре.

Теперь у обоих бизнесменов осталось только киприотское гражданство. Основатели Veeam Software давно живут за рубежом: Баронов в Швейцарии, а Тимашев - в Соединенных Штатах.

Еще в прошлом году Баронов сообщил в соцсети LinkedIn, заблокированной в России, что подал документы на выход из гражданства. Бизнесмен заявил, что его глубоко потрясла спецоперация на Украине.

По словам знакомого, документы на отказ от российского гражданства предприниматель подал в апреле 2023 года, а завершился процесс в декабре. Связаться с Бароновым журналистам не удалось.

В распоряжение Forbes поступило доказательство, что Тимашев вышел из гражданства России в январе 2024 года. Эту информацию также подтвердил сам бизнесмен.

Ранее от российского гражданства отказался бывший владелец девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов. У миллиардера осталось гражданство Хорватии и Доминики.