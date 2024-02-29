29 февраля 2024, 10:57

Дочь Юрия Гагарина начнет зарабатывать на сувенирах с изображением отца

РИА «Новости»
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Дочь легендарного космонавта Юрия Гагарина, Галина, будет получать доходы от продажи товаров с использованием имени ее отца. Женщине удалось официально зарегистрировать товарный знак «Юрий Гагарин» в Роспатенте. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Галине 62 года, она доктор экономических наук, профессор и заведующая кафедры РЭУ имени Г. В. Плеханова. Она будет получать средства с продажи широкого ассортимента товаров, начиная от брелоков и футболок и заканчивая компьютерными играми, в которых есть отсылка к знаменитому космонавту.

Так, осенью Онлайн-кинотеатр Start убрал мем о Гагарине из эпизода сериала «Вампиры средней полосы» из-за авторских прав. Изображение космонавта появилось в шестой части второго сезона.

Космонавты Доходы Юрий Гагарин
29 февраля 2024, 11:41
Путин огласит послание Федеральному собранию и как кандидат в президенты — Песков
РИА «Новости»
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Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Во многом это будет его программа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. С таким заявлением он выступил перед началом мероприятия в Гостином Дворе, сообщило РИА «Новости».

Он обратил внимание, что президент России никогда не сыпет пустыми обещаниями. Любые его планы тщательно продуманы, добавил пресс-секретарь главы государства.

Сегодняшнее послание Федерального собранию - уже 19-е по счету. Выступление главы государства начнется в полдень. В рамках речи Путин поставит задачи на ближайшие шесть лет, то есть до 2030 года.

На текстом послания глава государства работал самостоятельно. Во время подготовки он провел десятки встреч.

Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 11:38
Двое экс-участников списка Forbes отказались от гражданства России
РИА «Новости»
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Бывшие участники рейтинга богатейших бизнесменов России, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, отказались от гражданства родной страны. Об этом сообщил Forbes.

Предприниматели входили в составляемый журналом топ-200 богатейших бизнесменов России с 2017 по 2021. По словам знакомого Баронова и Тимашева, они прошли процедуру отказа от российского гражданства на Кипре.

Теперь у обоих бизнесменов осталось только киприотское гражданство. Основатели Veeam Software давно живут за рубежом: Баронов в Швейцарии, а Тимашев - в Соединенных Штатах.

Еще в прошлом году Баронов сообщил в соцсети LinkedIn, заблокированной в России, что подал документы на выход из гражданства. Бизнесмен заявил, что его глубоко потрясла спецоперация на Украине.

По словам знакомого, документы на отказ от российского гражданства предприниматель подал в апреле 2023 года, а завершился процесс в декабре. Связаться с Бароновым журналистам не удалось.

В распоряжение Forbes поступило доказательство, что Тимашев вышел из гражданства России в январе 2024 года. Эту информацию также подтвердил сам бизнесмен.

Ранее от российского гражданства отказался бывший владелец девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов. У миллиардера осталось гражданство Хорватии и Доминики.

Россия Бизнес Деньги
29 февраля 2024, 11:30
Женщин-психопатов оказалось в пять раз больше, чем предполагалось
Freepik
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Ученые из Anglia Ruskin University (ARU) заметили, что психопатия у женщин встречается в пять раз чаще, чем считалось ранее. Обнаружить женщин-психопатов сложно из-за их склонности к манипуляциям и умению создавать о себе хорошее впечатление. Соответствующие результаты опубликовали на сайте учреждения.

Психопатия предполагает, что в человеке сочетается ряд определенных качеств: бессердечность, сниженная способность к эмпатии, отсутствие раскаяния, лживость и зацикленность на себе.

По данным исследования, принято считать, что мужчин-психопатов больше, чем женщин: соотношение составляет приблизительно 6:1. Однако эксперт по корпоративной психопатии Клайв Бодди подчеркнул, что число женщин-психопатов может быть существенно выше.

Согласно данным доктора Бодди, реальное соотношение частоты случаев психопатии может быть на самом деле 1,2:1. Что означает - женщин-психопатов может быть в пять раз больше, чем думали раньше.

К тому же, женщины-психопаты склонны к манипуляциям и прекрасно делают вид, что они хорошие люди. Нередко они флиртуют с мужчинам и используют сексуальное поведение для получения социальных и финансовых преимуществ. Кроме того, они реже вступают в ссоры, в ходе происходит применение физической силы - это позволяет им скрывать наличие психопатии.

Психолог Елена Перминова посоветовала напрямую говорить с манипуляторами. Чтобы противостоять их воздействию нужно сразу потребовать от них прекратить это делать.

Исследования Женщины Ученые
29 февраля 2024, 11:16
Журналисты собрались в Гостином Дворе перед посланием президента Федеральному собранию
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В Гостином Дворе все готово перед оглашением послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Журналистов собрали в пресс-центре, видео с места появилось в распоряжении «360».

Для представителей СМИ и гостей мероприятия подготовили фуршет. Журналистам предложили бутерброды, круассаны и конфеты ручной работы, а также фрукты.

Начало оглашения послания намечено на полдень. Это обращение главы государства к Федеральному собранию - уже 19-е по счету. Мероприятия проходит ежегодно. Однако в 2017 и 2022 годах его не проводили.

В Гостиный Двор также прибыли герои специальной военной операции. Их присутствие уже стало традицией. В прошлом году участники спецоперации также были на оглашении послания президента Федеральному собранию. За обращением главы государства будет следить и Герой России, командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Сейчас он находится на Международной космической станции.

«360» ведет текстовую трансляцию события.

Журналистика Послание Путина Федеральному собранию 2024

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