Дочь поэта Рубинштейна опровергла заявления о его смерти

Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла заявления о его смерти. Она заявила телеканалу РЕН ТВ , что он продолжает бороться за жизнь.

Женщина подчеркнула, что 76-летний поэт остается в реанимации, где за ним следят врачи. Она заявила, что слухи о его смерти исходят от непонятных источников, которые не связаны с лечащим врачом или семьей Рубинштейна.

«Всяким слухам советую вам не верить», - подчеркнула она.

Ранее о смерти Рубинштейна заявила журналистка Виктория Ивлева.

Поэта на скорости сбила машина 8 января: его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него гематому головного мозга, множественные ушибы и переломы. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. По информации Telegram-канала «112», Рубинштейн находился в коме, медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.