Дочь депутата Госдумы от Красноярского края заметили на «голой» вечеринке

Интернет-магазин Wildberries повысит размер комиссии на продажу бытовой техники и электронных приборов. Об этом сообщило РБК, сославшись на представителя маркетплейса.

Интернет-магазин Wildberries повысит размер комиссии на продажу бытовой техники и электронных приборов. Об этом сообщило РБК , сославшись на представителя маркетплейса.

«На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть - вырастут на два процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и другое)», - рассказал собеседник издания.

По данным источника, комиссию на процессоры увеличат на семь процентных пункта, а на умные часы - на 10. Остальных товаров изменения не коснутся.

Ранее основательница сервиса Татьяна Бакальчук заявила, что Wildberries начал работать на китайском рынке с местными продавцами и производителями. По ее словам, они будут поставлять свою продукцию на площадку. При этом российский сегмент продолжит быть приоритетным направлением для маркетплейса.