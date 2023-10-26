«Добрый» обогнал Coca-Cola по продажам в России

Прежде крупнейшим по продажам брендом напитков была Coca-Cola и занимала в 2021 году шестое место в рейтинге 50 крупнейших брендов FMCG с долей продаж 0,9%. Марка PepsiCo была на 18-м месте, а бренд «Добрый», под которым тогда выпускали только соки, занимал 15-ю позицию.

Но позже товары под брендами Coca-Cola и PepsiCo перестали производиться в России. Напитки под этими марками все еще есть в продаже, но их завозят из других стран. На фоне этого объемы продаж упали, а стоимость продукции, наоборот, выросла.

В этом году по итогам января - августа бренд «Добрый» стал вторым в рейтинге 50 крупнейших по продажам товаров повседневного спроса.