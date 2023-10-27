До пяти сантиметров снега может выпасть в Москве в течение дня

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в столице в течение всего дня. А высота свежевыпавшего снега может возрасти еще на пять сантиметров. Столбики термометров будут варьироваться между отрицательными показателями и нулевой температурой, что может привести к образованию гололедицы.

На фоне неблагоприятных метеоусловий городские службы с особым вниманием следят за ситуацией, которая разворачивается на дорогах столицы. Так, ночью и утром в пятницу, 27 октября, провели несколько циклов механизированного подметания автомобильных дорог и тротуаров. Их также обработали противогололедной жидкостью.

«Работы будем повторять по мере выпадения осадков. Повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий», - отметили в ведомстве.

Специалисты комплекса добавили, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров. Следят и за доступностью остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, железнодорожных станций и платформ.

Кроме того, в пресс-службе попросили водителей быть аккуратными на дороге: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не ездить на личном транспорте, если еще не сменили резину на зимнюю.

Ранее почти 40 рейсов отменили и задержали в Москве из-за непогоды.