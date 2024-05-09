До парада меньше часа. Пешие расчеты выстроились у Красной площади

В этом году в параде Победы будут принимать участие свыше девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.

В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр.

Пройдут по главной площади страны и участники специальной военной операции.