До -7 градусов мороза пообещали москвичам 4 декабря

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По данным эксперта, в понедельник на протяжение дня будет облачно, периодически может выходить солнце. В некоторых района столицы пройдет слабый снег. Температура воздуха днем достигнет отметки -5…-7 градусов, а в Подмосковье - -4…-9 градусов.

Порывы западного ветра будут достигать трех-восьми метров в секунду. Давление будет немного расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 5 декабря.