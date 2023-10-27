Дни проектного офиса «Молодежь Москвы» собрали более 22 тысяч студентов

«Дни проектного офиса „Молодежь Москвы“ являются уникальной площадкой, на которой студенты знакомятся с нашими главными проектами и открывают в себе новые стороны», - подчеркнула она.

Савинкина добавила, что для учеников организуют ярмарку проектов, они принимают участие в акциях, присоединяются к числу активистов и развиваются в различных направлениях.

Например, они могут попробовать себя в уличном спорте, волонтерстве, ораторском искусстве и многом другом. Для того чтобы присоединиться к команде, необходимо подать заявку в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме этого, столичные студенты могут стать амбассадорами «Молодежи Москвы». Лицом проекта выбирают ответственного представителя от вуза.