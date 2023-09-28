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«Это все равно что повторять, что дважды два - четыре, но, видимо, для западной парадигмы это уже прорыв», - сказала дипломат.

Ранее Шалленберг, выступая на пресс-конференции в Вене, заявил о необходимости участия России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ. Министр отметил, что уже поднимал этот вопрос на министерской встрече в Польше.

Он напомнил, что в ОБСЕ входят 57 стран. Поэтому, по его словам, на встречи организации нужно приглашать всех участников , включая министров иностранных дел Белоруссии и России.

О том, что ОБСЕ использовали как площадку для создания ложной информации о России, говорил постпред РФ при организации Александр Лукашевич. По его мнению, Россия в организации для Запада - все равно что кость в горле.

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