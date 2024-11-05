05 ноября 2024, 16:41

Для плохо знающих русский детей мигрантов создадут единый алгоритм работы

РИА «Новости»
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В России необходимо выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют русским языком или плохо его знают. На это указал президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.

Глава государства отметил, что для приезжающих в Россию работать нужны общие правила в части знания русского. Уровни владения им нужно определить и закрепить с учетом реальных потребностей при трудоустройстве и в профессиональном плане, а также при общении в повседневной жизни.

«В том числе (необходимо - прим. ред.) выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком », - сказал Путин, попросив представить предложения на этот счет.

Для иностранных абитуриентов, которые собираются поступать в российские вузы, добавил президент, нужен также единый стандарт тестирования по русскому языку.

Вузы Дети Мигранты Русский язык Владимир Путин
05 ноября 2024, 16:34
Костромской депутат вступил в борьбу с Шаманом за бренд «Я русский»
РИА «Новости»
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Решение певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) зарегистрировать бренд «Я русский» возмутило депутата Костромской областной думы Владимира Михайлова. В комментарии 360.ru он заявил, что тоже подал заявку в Роспатент для регистрации одноименного товарного знака, чтобы сделать его доступным для всех.

Михайлов пояснил, что бренд «Я русский» не должен принадлежать никому и тем более никто не должен на нем зарабатывать.

«Заявка подана. Она есть на сайте Роспатента. Сделал для того, чтобы никто другой не получил все права и не заставлял всех платить. Иначе получается, что русский только он, а все остальные нерусские», - заявил депутат.

Политик пояснил, что еще в 2019 году написал стихотворение «Я русский», но ему даже в голову не пришло зарегистрировать это название.

«Как это можно патентовать вообще? Это наше, общее. А тут находится один хитрец и говорит, что это я самый-самый русский и вы все мне будете платить. Пускай зарегистрирует то, что не связано с русскими», - подытожил Михайлов.

Шаман подал заявку в Роспатент для регистрации бренда «Я русский» в середине октября. Артист выбрал 45 категорий различных товаров, которые собрался выпускать под собственной маркой. Среди потенциальной продукции исполнителя оказались алкоголь и косметика.

Российский и евразийский патентный поверенный юрист, общественный деятель Борис Герасин в комментарии 360.ru не исключил, что артист вряд ли получит одобрение на всю заявку. Он пояснил, что слово «русский» относится к этносу, поэтому по части товаров и услуг артист одобрения от Роспатента не получит.

Депутаты Торговля Shaman Роспатент
05 ноября 2024, 12:35
ФАС выявила картель в рамках нацпроекта по ремонту дорог в Ульяновской области
РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба выявила картель в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при ремонте дорог в Ульяновской области. Общая сумма контрактов составила около 1,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ФАС.

«Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО „Гипростроймост“ и ООО „Кузоватовское ДРСУ“», - отметили в ведомстве.

Компании заподозрили в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по ремонту дорожного полотна в Ульяновской области. Сумма начальных контрактов составила 1,27 миллиарда рублей. Если ФАС докажет вину, компаниям грозят оборотные штрафы.

Ранее в ФАС отправили запрос на проверку детских тарифов на такси. Инициатором выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заявил, что наличие детского кресла не может быть основанием для существенного удорожания услуги.

Штрафы Рубль ФАС России Дороги Нацпроекты
05 ноября 2024, 12:06
В немедленном уведомлении водителей-нарушителей красным сигналом не увидели смысла
РИА «Новости»
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Внесенный в Государственную думу законопроект о немедленном уведомлении водителей о нарушении ПДД красным световым сигналом не повлияет на повышение показателей безаварийности, а лишь усилит сумятицу на дорогах. Такое мнение 360.ru выразил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Автором инициативы стал депутат Ярослав Нилов. Он предложил информировать водителей о допущенном нарушении ПДД красным сигналом, чтобы психологически упредить рецидивы. По словам парламентария, такая практика давно и успешно распространена за рубежом.

«Сомневаюсь, что это поможет. Когда какой-то красный сигнал появляется, то непонятно, кому именно он предназначается. Например, едет поток автомобилей, вдруг появляется какой-то красный сигнал. Я не знаю практики, чтобы где-то в другой стране появлялся сигнал при нарушении ПДД, не помню такого», - сказал Кадаков.

По мнению специалиста, подобную инициативу можно реализовать, только смысла в ней, по его убеждению, нет никакого.

Ранее Нилов предложил разрешить россиянам тонировать передние боковые стекла в автомобиле.

ПДД Машины Водители
04 ноября 2024, 22:34
В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева
РИА «Новости»
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Ростовские СМИ распространили информацию о проведенных в рабочем кабинете губернатора региона Василия Голубева обысках, но эти сведения не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

«Эта информация не соответствует действительности», - сказала она.

Четвертакова добавила, что Голубев сегодня провел торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, а после этого рабочие совещания. Кроме того, на 5 ноября у него также запланированы встречи и совещания.

До этого СМИ сообщили, что московские правоохранители провели обыск в рабочем кабинете Голубева, изъяв документы по строительству Западной хорды и застройке левого берега Дона.

Ранее губернатор Ростовской области объявил о своей отставке из-за перехода на другую работу. Его обязанности будет временно исполнять бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Россия Чиновники Полиция

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