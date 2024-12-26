26 декабря 2024, 08:29

Для детей в Якутии введут скидку 50% на несубсидированные авиабилеты

Unsplash
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Для детей в возрасте от двух до 12 лет с 9 января в Якутии будет действовать фиксированная скидка 50% на несубсидированные авиабилеты. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Он рассказал, что после прямой линии президента Владимир Путина обсудил эту тему с министром транспорта Романом Старовойтом.

«С 9 января следующего года для детей от 2 до 12 лет будет действовать скидка 50% на несубсидированные билеты авиакомпаний „Якутия“, „Полярные авиалинии“ и „Алроса“», - подчеркнул Николаев.

До нововведений скидка на детские авиабилеты была в размере от 30% до 50%. На субсидированные билеты она не распространяется, так как они уже считаются льготными.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству урегулировать вопрос с ценами на авиабилеты для многодетных семей. По словам главы государства, многие перевозчики вводят незначительные льготы, после чего отказываются предоставлять скидку 50%.

Авиация Якутия Дети
26 декабря 2024, 02:58
«Пять лет были кошмаром». Первая жена Яниса Тиммы эмоционально отреагировала на его смерть
Global Look Press
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Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша эмоционально отреагировала на его смерть. В своих социальных сетях она опубликовала серию постов, где высказалась о произошедшем.

Сначала экс-супруга Тиммы опубликовала картинку с изображением человека в виде марионетки.

«Эти пять лет были кошмаром. Поймите подтекст этой картинки. Я могла бы писать здесь долго, но что это изменит! Связь оборвалась со всеми. Со мной, как с мамой ребенка, его родителями и друзьями», - написала женщина под снимком.

Не платил алименты Сана Оша также заявила, что в течение двух лет Тимма испытывал проблемы с выплатой алиментов. Она заявила, что ее сбивает такая ситуация с толку, поскольку баскетболист зарабатывал хорошие деньги.

«Что я помню, так это то, что когда человек развелся, он был миллионером и подписал огромный контракт с российским клубом… Куда можно потратить такие деньги? Откуда тогда у Тиммы такое финансовое положение, что через три года он уже не в состоянии платить даже минимальные алименты, а последние дни своей жизни он проводит в каком-то мотеле?» - объяснила Оша свою позицию.

Также женщина рассказала, что уважала бывшего мужа как хорошего человека.

«Мне было очень грустно наблюдать, как его карьера медленно рушится, зная, как тяжело он для этого работал. В российской прессе после его ухода все еще клевещут, называя его каким-то психически неуравновешенным. За девять лет я не заметила, чтобы у человека были психологические проблемы», - добавила Сана Оша.

Смерть Яниса Тиммы Оша была замужем за Тиммой несколько лет. У пары есть сын. Они развелись в 2019 году, в 2020-м баскетболист женился на певице Анне Седковой, с которой завел роман еще во время отношений с Ошей.

В декабре 2024 года Тимма совершил самоубийство в Москве. Пресса сообщила, что на заставке его айфона был номер его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, и просьба позвонить ей. Седокова подала иск о разводе с Тиммой в начале ноября, 9 декабря суд его удовлетворил.

Спустя неделю молчания после смерти Тиммы певица опубликовала пост в социальных сетях. Она заявила, что очень переживает из-за гибели бывшего мужа.

Отношения Женщины Громкие разводы Анна Седокова
25 декабря 2024, 17:24
Иноагента Яшина объявили в федеральный розыск
Global Look Press
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МВД объявило иноагента и бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина* в федеральный розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе данных ведомства, сообщил «Интерфакс».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

«Илья Валерьевич Яшин*, 1983 года рождения, разыскивается по статье УК», - отметили в карточке.

По какой именно статье разыскивают Яшина*, в ведомстве не пояснили.

Ранее его обвинили в распространении фейков про ВС России. В декабре 2022 года Московский суд приговорил иноагента к 8,5 года тюрьмы за использование недостоверных материалов о событиях в Буче. Летом 2024 года он вышел на свободу в рамках сделки по обмену заключенными.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал свое мнение об оппозиционерах, которые покинули Россию. Он назвал их оторванными от страны. По его словам, релоканты не имеют никакого отношения к России, как и она к ним.

МВД РФ Иноагенты
25 декабря 2024, 14:24
Стало известно, какие подарки российские дети хотят получить на Новый год
Global Look Press
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На Новый год дети в России больше всего хотят получить в подарок игрушку. Об этом по итогам проведенного исследования рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

В опросе на тему «Что просил ваш ребенок в качестве подарка?» игрушки оказались самой популярной категорией (44%). На втором месте расположились различные гаджеты и электроника - 25% участников ответили, что их дети хотели получить технику в качестве желаемого подарка.

Популярность предметов одежды, костюмов и нарядов составляет 14%, канцелярских товаров и наборов для художественного творчества - 13%, велосипедов, санок, гироскутеров, скейтов и других средств передвижения - 13%, а настольных игр - 12%. Две последние категории товаров пользуются примерно одинаковым спросом.

Каждый десятый респондент отметил детскую косметику в качестве подарка на Новый год, а также равное количество опрошенных выбрали вариант «другое».

Наименее популярными подарками для российских детей оказались предметы интерьера и декора, наборы для рукоделия, спортивные товары, книги и музыкальные инструменты. За каждую категорию проголосовали менее 7% опрошенных.

Интересно, что игрушки являются самым популярным подарком на Новый год у детей Сибирского федерального округа - их выбирают 68% опрошенных. В то же время в регионах Северного Кавказа игрушки оказались менее популярными, чем одежда, наряды и костюмы.

В опросе Центра исследований РВБ приняли участие почти 1700 родителей, проживающих как в городах-миллионниках, так и в других регионах страны. У всех респондентов есть хотя бы один ребенок в возрасте до 10 лет.

Ранее стало известно, что большинство россиян ставят елку за неделю до новогодней ночи. При этом 75% опрошенных выбирают искусственное дерево для украшения дома, а 25% предпочитают настоящее. Что касается украшений, то многие бережно хранят раритетные новогодние игрушки, оставшиеся с прошлых праздников.

Исследования Книги Одежда Дети Гаджеты Опросы Россия Новый год
25 декабря 2024, 12:26
Автоэксперт Хайцеэр: снизить расход топлива поможет плавное движение машины
Pxhere
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Снизить расход топлива в автомобиле можно, избегая резкого ускорения и торможения. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр «Москве 24».

Чем более плавно вы будете ехать, тем меньше будет расходоваться бензин, отметил специалист.

«Есть скоростные режимы, на которых расход топлива ниже. По городу лучше ехать плавно от 50 до 70 километров в час, на трассе - от 90 до 110», - объяснил Хайцеэр.

Также по возможности лучше не перевозить габаритные грузы, так как большой вес увеличивает расход топлива. Кроме того, рекомендуется объезжать заторы на дорогах, добавил эксперт.

Бензин Машины

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