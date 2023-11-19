19 ноября 2023, 16:22

«Для черта они живут». Милонов раскритиковал семейные пары без детей

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Семейные пары, у которых нет детей, не приобретают счастья. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале.

Он раскритиковал бездетные пары и посоветовал им обратиться к психологам и священнослужителям.

«Если все нормально, почему не имеют детей? Они живут не для себя, они живут совершенно для других ценностей - для черта они живут, потому что счастья они не приобретают», - отметил он.

Парламентарий добавил, что таким семьям требуется внимание общества. Он назвал бездетные пары девиантными и призвал помочь им.

«Возможно, муж наркоман, алкоголик, возможно, у него проблемы со здоровьем, жует снюсы всякие, вейпы курит», - указал Милонов.

Ранее депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что россиянки должны рожать в 20 лет. По ее мнению, это решит проблему с рождаемостью в стране. Если в семьях будет три-четыре ребенка, это поможет урегулировать демографический вопрос, подчеркнула Кузнецова. Парламентарий добавила, что в России необходимо также повысить качество психологической помощи населению.

Дети Госдума РФ Семья
19 ноября 2023, 14:20
Сильный ветер оставил без света десятки тысяч жителей сибирских регионов
РИА «Новости»
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Сильный ветер повредил опоры ЛЭП в нескольких регионах Сибири. Без света остались десятки тысяч абонентов. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба «Россети Сибирь».

Больше всего от непогоды пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область и Хакасия. Из-за урагана рвутся провода и падают опоры ЛЭП.

«Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов. В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что в Омской области из-за дождя и похолодания рвутся провода, потому что на них образовалась ледяная корка. «Россети» призвали жителей во время непогоды не подходить к опорам ЛЭП и деревьям.

Жители сибирских регионов сняли видео с последствиями мощного урагана. Ветер сносит крыши, переворачивает машины и остановки. МЧС рекомендовало жителям убрать все предметы с подоконников, закрыть окна и позаботиться о безопасности своих близких.

Электричество Погода Сибирь
19 ноября 2023, 13:37
Песков заявил о необходимости ускорить темпы роста российской экономики
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Прогнозируемые для экономики России темпы роста в 3% являются недостаточными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Страна должна развиваться более высокими темпами, чтобы реализовать весь имеющийся потенциал, подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что в период максимальной собранности ресурсы, которые есть в России, помогают справиться с любыми ударами.

«Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3% - недостаточные темпы роста, они должны быть выше, и это все понимают», - сказал Песков.

Для исправления ситуации государству придется компенсировать определенные пробелы, добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, в 2022 году, после введения санкций, существовала угроза обвала российской экономики. Однако проблему удалось предотвратить.

Вопреки прогнозам Запада в РФ не произошло никакой катастрофы в экономическом плане. Россия смогла в кратчайшие сроки адаптировать свои логистические и производственные системы , чтобы противостоять западным санкциям.

Кремль Дмитрий Песков Экономика
19 ноября 2023, 12:57
Находящийся в СИЗО Стрелков решил выдвинуться в президенты России
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Бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), находясь в следственном изоляторе, попросил своих сторонников создать штаб для выдвижения его на выборы президента страны 2024 года. Об этом сообщил РБК.

Обращение Стрелкова зачитал сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин. Статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в качестве кандидата на пост главы государства.

Если приговор вынесут до голосования, то экс-министр обороны ДНР не сможет участвовать в выборах. Стрелков заявил, что выборы президента и его участие в них дадут возможность всем патриотам и честным людям объединиться перед лицом «внешней и внутренней угрозы».

Стрелкова арестовали по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Московский городской суд в августе 2023 года признал законным решение о заключении его под стражу.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил, что следователи присвоили делу гриф «секретно» из-за содержания в материалах дела государственной тайны.

СИЗО Выборы
19 ноября 2023, 12:49
Стрелков из СИЗО поручил начать кампанию по его выдвижению в президенты
РИА «Новости»
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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) которого летом арестовали по делу об экстремизме, в письме из СИЗО призвал сторонников создать штаб по его выдвижению в качестве кандидата в президенты. Видео, на котором его соратник Олег Нельзин зачитывает это заявление, появилось в Telegram-канале SOTA.
«Обращаюсь с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты согласно действующему законодательству РФ», - говорится в письме.

Стрелков поручил соратникам начать сбор подписей и призвал «все патриотические силы», общественные и политические организации поддержать их. По его мнению, это «шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы».
СИЗО Выборы

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