31 декабря 2024, 10:38

Для 9 млн работающих пенсионеров России в 2025 году проиндексируют пенсию

РИА «Новости»
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С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексируют на 7,3%. Изменения затронут как неработающих, так и работающих пенсионеров. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал ТАСС.

По его словам, коэффициент, который озвучили сейчас, относится к прогнозному индексу инфляции. Однако эта цифра еще может увеличиться.

«У правительства есть право доиндексировать пенсии, и я надеюсь, что этим правом оно воспользуется, когда подсчитает, какая разница между прогнозом и реальной инфляцией», - пояснил Нилов.

Депутат добавил, что индексация пенсий среди работающих пенсионеров охватит порядка девяти миллионов человек.

Ранее в России анонсировали повышение социальных пенсий. Для отдельных категорий получателей выплаты увеличатся на 14,75%.

Пенсия Пенсионеры
31 декабря 2024, 09:03
Белгородская область прошла федеральный этап создания СЭЗ
РИА «Новости»
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Правительство России поддержало заявку Белгородской области на включение пяти земельных участков в состав свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что регион стал первым из приграничных субъектов России, который прошел федеральный этап создания СЭЗ.

«Правительство Российской Федерации поддержало заявку Белгородской области о включении в состав свободной экономической зоны пяти земельных участков. Белгородская область прошла федеральный этап создания свободных экономических зон первой из приграничных регионов. <...> Стараемся максимально быстро проводить эту работу, потому что нашим предприятиям нужна помощь», - сказал Гладков.

Губернатор добавил, что после новогодних праздников пройдут следующие этапы создания СЭЗ.

Глава правительства Михаил Мишустин отмечал, что включение некоторых районов в свободную экономическую зону поможет регионам не только снизить издержки предпринимателей , но и увеличить производство продукции.

Россия Белгородская область
31 декабря 2024, 08:45
Потенциальный аллерген, богатый витаминами. Сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья?
РИА «Новости»
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Мандарины отличаются высоким содержанием витамина C и низкой калорийностью, хорошо вписываются в сбалансированное питание, однако необходимо соблюдать меру. Об этом Lenta.ru напомнила нутрициолог Александра Порошина.

По ее словам, переедание мандаринов вредно, так как они содержат кислоты, способные раздражать слизистую желудка, особенно у людей с повышенной кислотностью, рефлюксом или гастритом.

К тому же все цитрусовые - потенциальный аллерген, а большое количество мандаринов способно вызвать нежелательную реакцию, даже если ярко выраженной аллергии у человека нет.

«Взрослым лучше съедать 2-3 штуки в день, а детям - 1-2 в день. Если вы съедаете слишком много одного фрукта, то лишите рацион баланса. Лучше съесть 2-3 мандарина, а остальную часть фруктового рациона дополнить ягодами или яблоками», - сказала Порошина.

Ранее стало известно, что предновогодние поставки мандаринов из Абхазии в Россию резко увеличились.

Новый год
30 декабря 2024, 23:24
Жители Тверской области потребовали убрать памятник в Бологом из-за ошибки
Freepik
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Жители Тверской области потребовали демонтировать недавно установленный памятник «Бологое — Город трудовой доблести» из-за его внешнего вида и ошибки в размещенной на мемориале железнодорожной схеме. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители Тверской области потребовали демонтировать недавно установленный памятник «Бологое - Город трудовой доблести» из-за его внешнего вида и ошибки в размещенной на мемориале железнодорожной схеме. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жителям области не понравился дизайн арт-объекта, представляющего собой конструкцию из кортеновской стали, где изображены железнодорожный узел в Бологом и фигура железнодорожника. Последняя стала символом подвига всех бологовцев в годы Великой Отечественной войны, которые восстанавливали город и разрушенные железнодорожные пути.

По мнению горожан, новый памятник больше напоминает «уродливую консервную банку». Кроме того, их возмутила ошибка на железнодорожной схеме, где авторы проекта написали «Леннинград» вместо правильного названия города.

Ранее в Ирбите Свердловской области сняли новогодние костюмы с памятников Владимиру Ленину и императрице Екатерине II из-за негативной реакции местных жителей, посчитавших такое переодевание за неуважение к истории и культурному наследию страны.

Памятники Россия Великая Отечественная война
30 декабря 2024, 18:17
Умер иллюзионист Владимир Данилин
РИА «Новости»
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Народный артист России иллюзионист Владимир Данилин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра «Данилин».

«В понедельник, 30 декабря, не стало почетного гражданина города Перми, народного артиста России, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина. Информация о дате и времени прощания с Владимиром Николаевичем позже появится в наших социальных сетях», - заявили в театре.

Коллектив учреждения культуры выразил искренние соболезнования родным и близким Данилина. Причина смерти иллюзиониста неизвестна.

В конце прошлой недели московский клуб «Спартак» сообщил о смерти своего бывшего хоккеиста и четырехкратного чемпиона СССР Валерия Кузьмина , который скончался в возрасте 83 лет. В пресс-службе «красно-белых» отметили, что прославленный спортсмен все последние годы следил за матчами команды, а также принимал активное участие в ветеранском движении «Спартака».

Россия Артисты

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