Длинные очереди заметили около военкоматов Санкт-Петербурга

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По данным источника, причиной ажиотажа стала необходимость представителей работодателей успеть подать данные о военнообязанных сотрудниках.

Очевидцы рассказали, что военкоматы не успевают справиться с возросшей нагрузкой. В очереди отметили, что за последний час в комиссариат Кировского района прошли всего лишь пять человек.

Кроме того, участницы очереди пожаловались на поведение работников комиссариата.

«Мы хотим встать на учет в Центральном районе в качестве юридического лица. Уже целый месяц пытаемся, и ничего не получается», - сообщили они.

Новые штрафы для должностных лиц и работодателей за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации начнут действовать в России с 1 октября. Согласно законодательству, за необеспечение явки призывника в военкомат юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей, а должностным - до 80 тысяч.

Кроме того, за неявку по повестке штраф увеличится с трех до 30 тысяч рублей.