30 января 2024, 17:37

Дизайнеры подали свыше тысячи заявок на участие в Московской неделе моды

РИА «Новости»
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Вторая Московская неделя моды привлекла внимание дизайнеров со всей России. Организаторы уже получили 1038 заявок из 72 регионов страны, что на 20% больше, чем в прошлый раз, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань», - рассказала она.

По ее словам, коллекции на площадках Московской недели моды уже захотели представить дизайнеры из 151 населенного пункта, включая Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. До 1 февраля жюри отберет около 100 дизайнеров для подиума, 60 для участия в открытом маркете и 50 шоу-румов для бизнеса.

Мероприятие пройдет в Москве с 1 по 8 марта. Площадками станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон № 75 ВДНХ, входящий в пространство масштабной выставки «Россия».

В рамках недели моды москвичи и гости столицы смогут посетить открытые показы на ВДНХ и увидеть коллекции модных короткометражных фильмов в рамках World Fashion Shorts.

Для профессионалов индустрии в «Манеже» организуют насыщенную деловую программу, включающую закрытые показы, встречи с экспертами, образовательные лекции и мастер-классы. Кроме того, будет функционировать B2B-шоурум и открытый маркет.

Значимые моменты фестиваля будут транслировать онлайн в официальной группе Московской недели моды в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в России зафиксировали увеличение спроса на товары отечественных брендов. В первую очередь речь идет о сегменте легкой промышленности.

Мода конкурсы Москва Наталья Сергунина
30 января 2024, 17:11
Демографические проблемы России предложили решать «обрусением» жителей других стран
РИА «Новости»
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Численность России можно увеличить путем «обрусения» русскоязычных жителей соседних стран. Так решали демографические проблемы со времен Новгородской республики, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Нам как государству полторы тысячи лет. За это время есть технология решения этих проблем. <…> Была технология, которая называется „обрусение“», - сказал он.

Русская национальность, по словам Федорова, сформировалась на основе языка и культурно-исторической общности. Депутат заявил, что этим она отличалась от китайской и европейской национальностей, в основу которых легли письменность и этнос. Он назвал русскими всех, кто с рождения говорил по-русски.

Федоров предложил вернуть границы России к состоянию после Второй мировой войны и запустить миграционные потоки русских людей. Именно «обрусение», по мнению депутата, в свое время позволило Новгородской республике стать самым большим в мире государством.

Русскоязычные школы решили закрыть на востоке Финляндии. В Литве предложили отказаться от уроков русского языка , в том числе в качестве иностранного.

Русский язык Депутаты Россия
30 января 2024, 17:01
Специалистов туриндустрии наградили в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве вручили городские премии за 2023 год работникам в области туризма. О церемонии рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Сегодня награды получили экскурсоводы и отельеры, сотрудники туркомпаний и популярных у путешественников культурных учреждений», - уточнила она.

Всего в 10 номинациях лауреатами стали 15 представителей индустрии, а также еще одного специалиста удостоили звания «Почетный работник туризма города Москвы». Премии вручили за создание новых туристических продуктов и сервисов, повышение качества услуг и инфраструктуры, внедрение передовых практик и цифровых технологий.

Профильную награду для работников отрасли туризма выделили в самостоятельную премию в 2022 году по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

В прошлом году Москву посетили 24,5 миллиона человек. При этом из-за рубежа приехали только 10% туристов.

Туризм Москва Наталья Сергунина
30 января 2024, 14:34
Слуцкий предложил лишать артистов званий за «неприемлемое поведение»
РИА «Новости»
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В России предложили лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение, в том числе за участие в «голых» вечеринках и подобных мероприятиях. С таким инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы, сообщила «Парламентская газета».

«Речь идет о так называемой „элитке“ - о деятелях культуры, которые уехали из страны, ходят на „голые“ вечеринки, которые считают, что надо соревноваться, у кого лучше новогодняя елка - за один, два или пять миллионов рублей», - высказался он.

Депутат напомнил, что раньше солдаты шли на передовую под песни Нины Руслановой и подобных артистов. Сейчас же бойцы не отправляются на фронт под композиции Филиппа Киркорова. По его словам, многие деятели культуры дистанцируются от страны и считают, что можно оказать кому-то помощь и жить, как раньше.

Слуцкий призвал поддерживать тех, кто «действительно составляет соль российской культуры».

Филипп Киркоров стал участником скандальной «голой» вечеринки, организатором которой выступила телеведущая Анастасия Ивлеева. Из-за этого певец столкнулся с волной «отмены».

Киркорова убрали из новогодних программ , также стали отказываться от его концертов. А рэпер Vacio (Николай Васильев) весной отправится на службу в армию.

Филипп Киркоров Песни Депутаты Россия Леонид Слуцкий
30 января 2024, 14:11
«Мы никого не били». Боец поп-ММА Тарасов рассказал о причинах задержания в Петербурге
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали бойца поп-ММА Корнея Тарасова в Санкт-Петербурге из-за того, что другие люди в его компании вступили в стычку со слишком активными фанатами. Об этом сам мужчина рассказал «360».

«Мы шли с одного мероприятия на другое. Сначала поехали на бойцовское шоу, потом меня пригласили на концерт. С парнями шли по Лиговскому проспекту, где нас задержали. Шли толпой, к нам начали приставать, мол, давайте сфоткаемся. В какой-то момент люди начали наглеть и проявлять неуважение», - сообщил он.

Тарасов отметил, что охранник шоумена Стаса Борецкого вступил в конфликт с молодыми людьми, которые вели себя слишком активно. По его словам, он «отталкивал их, но в не в грубой форме».

«Потом к нам подошли полицейские, не представились. Ничего не объяснили, посадили в УАЗ и отвезли в отдел. Нас держали двое суток, потом приехал адвокат, начал решать вопрос. Говорят, что, мол, мы кого-то били, но мы никого не били. Обвинений не предъявили, статей не завели. Вчера нас отпустили», - заключил боец.

О задержании Корнея Тарасова стало известно в понедельник, 29 января. Его брат Артем Тарасов в беседе с «360» предположил, что боец попал в отделение из-за частых неуважительных высказываний в адрес полицейских.

Санкт-Петербург Блогеры

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