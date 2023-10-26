«Дискриминация женщин по возрасту». Депутат Бессараб выступила против ограничений на выдачу маткапитала

«Категорически не поддерживаю. Если такая законодательная инициатива поступит на рассмотрение в Госдуму, буду голосовать однозначно против. Потому что считаю, что это дискриминация женщин по возрасту», - сказала она.

В эти годы, по словам депутата, многие женщины продолжают учиться, делать карьеру и только после 25 лет выходят замуж. Светлана Бессараб заявила, что жизненные обстоятельства не всегда зависят только от будущей матери.

«Рожать для себя в таком юном возрасте просто недопустимо, на мой взгляд. В российском законодательстве есть норма, которая поддерживает молодых мам, родивших в 18-25 лет. Есть единовременная выплата, и вот здесь можно регулировать», - заявила депутат.

Она предложила повысить эту выплату, чтобы поощрить женщин за раннее рождение детей, но не привязывать маткапитал к возрасту. Светлана Бессараб напомнила, что изначально программу запустили для помощи молодой семье в покупке жилья. Львиную долю выплат использовали именно на это. Парламентарий назвала введение ограничений недопустимым.

Группа депутатов предложила правительству пересмотреть условия программы маткапитала с 2026 года. По их мнению, при рождении первого ребенка следует помогать только в том случае, если его мать младше 25-30 лет.