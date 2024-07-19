«Дискредитация подвига». Мизулина потребовала публичных извинений от музея «Курская битва»

На сайте музея опубликовали статью немецкого военного историка, полковника Бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера «Миф о Прохоровке», в котором фашиствующий ревизионист утверждал, что на Курской дуге победила Германия, а Сталинград не являлся переломным моментом. Этот материл возмутил многих российских военных экспертов и историков, блогеров и пользователей Сети.

Видеоблогер Дмитрий Конаныхин в своем Telegram-канале отметил, что «пьяные русские ваньки победили хороших немецких танкистов - такое описание Курской битвы размещено на сайте Музея-диорамы „Курская битва“». Он назвал это преступным небрежением со стороны директора.

Канал Фонда сохранения исторической памяти «Я помню» выразил надежду, что директору недолго осталось директорствовать, ведь публикация такого материала нарушает Конституцию РФ.

Мизулина добавила, что руководство музея после выходов постов блогеров «безобразный материал, дискредитирующий подвиг наших ветеранов», не удалило и не принесло извинений. Просто опубликовали пост с оправданиями, заявив, что проработают этот вопрос после обсуждения с ведущими историками и экспертами страны.

«Серьезно? То есть они собираются обсуждать бредовые тексты о том, что солдаты Красной армии шли в бой под Прохоровкой, выпив „водку“ или под воздействием психотропных препаратов, как пишет немец?» - возмутилась Мизулина.

Ранее Мизулина заявила, что рэпер Slimus не стал извиняться за свои высказывания против спецоперации.