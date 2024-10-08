Discord заблокировали в России
Популярную платформу Discord заблокировали в России в связи с нарушением требований законодательства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Он отметил, что держит прямой контракт с альпинистами, которые остались в базовом лагере. С вертолета удалось сделать снимки места, где лежат тела. Их необходимо забрать как можно скорее, потому что вероятен сход лавины.
«Вертолетная компания запросила гигантскую сумму. Поэтому мы открыли сбор средств», - сказал Чернышев.
Вице-президент федерации добавил, что тела пятерых альпинистов находятся на высоте около шести тысяч метров.
Ранее стала известна предварительная причина гибели российских альпинистов в Непале. Речь идет о сходе «снежной доски», из-за которой они не удержались на склоне.
Не секрет, часто атаки реализуются посредством посредников - подрядчиков, вовлеченных в цепочку поставок, которые не обращают достаточного внимания на свою защиту. Для решения этой проблемы необходим всесторонний подход, который включает всех участников отрасли, включая компании-клиентов.
«Норникель» уделяет особое внимание теме информационной безопасности. Компания продолжает оставаться одним из лидеров в области промышленных ИТ-инноваций, предлагая решения, которые могут быть полезны не только для металлургии, но и для других ключевых отраслей. Так, например, компания комплексно подходит к выстраиванию и укреплению системы информационной безопасности, не только уделяя внимание технологической составляющей, но и развивая культуру информационной безопасности среди сотрудников.
Повестка форума в 2024 году сфокусирована на решении ключевых задач в сфере информационной безопасности в преддверии запуска Национального проекта «Экономика данных», совершенствовании безопасности промышленной инфраструктуры, а также достижении технологической независимости отраслей экономики России.
«В борьбе с кибермошенниками недостаточно только внедрения средства защиты. Мы активно занимаемся популяризацией темы информбезопасности через публичные выступления, конкурсы, бизнес-завтраки, посты в корпоративных каналах коммуникаций - используем все доступные инструменты, чтобы донести до сотрудников, что соблюдение правил цифровой гигиены важно прежде всего для них самих и их семей. Мы стараемся поменять восприятие функции ИБ в компании. Если раньше информационная безопасность воспринималась как некий регулятор, который будет наказывать, штрафовать, искать, расследовать и прочее, то сейчас наша задача как бизнес-партнера помогать бизнесу. А для того, чтобы помогать бизнесу, необходимо вовлекать в этот процесс сотрудников» - подчеркнул директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля» Алексей Мартынцев.
Теме информационной безопасности отданы ключевые сессии форума. Как признаются участники Кибертеха - вопросы требуют комплексного подхода с привлечением всех игроков рынка, в том числе компаний-заказчиков.
Еще одной темой, которую «Норникель» вынес на повестку дня одной из панельных дискуссий стало безопасное сотрудничество компаний с вендерами.
«Уровень информационной безопасности у подрядных организаций, действительно, является для нас важным риск-фактором и необходимо этим вопросом заниматься. Так, например, требования по обеспечению информационной безопасности включаются по умолчанию во все договоры с любой подрядной организацией.
Со своей стороны мы принимаем все возможные меры для обеспечения информационной безопасности компании и ожидаем такого же ответственного отношения от наших партнеров», - отметил руководитель по направлению методологии развития информационной безопасности Департамента защиты информации «Норникеля» Андрей Абашев.
«На сегодняшний день реальным решением данной проблемы видится сертификация подрядных организаций. При этом нужна не бинарная схема, защищен ли подрядчик или не защищен, пускать его в инфраструктуру или не пускать, а определенный рейтинг, градация, которая бы подчеркнула, насколько хорошо подрядчик стремится защитить как себя, так и своего клиента. На текущий момент эти механизмы не проработаны, какого-то унифицированного подхода нет. Но, тем не менее, все участники рынка озадачены этой проблемой и так или иначе начинают двигаться в этом направлении. Дело за малым - сформировать общие подходы и закрепить их на рынке», - сказал заместитель Директора Департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Павел Торопин.
Как подчеркнули участники форума, только синергия усилий по выработке лучших практик, стандартов, решений ИБ будет способствовать повышению общего уровня информационной безопасности в стране, и станет весомым вкладом в развитие российского рынка ИБ в целом.
Молодежную субкультуру квадроберов обсудили министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян, ожидая начала переговоров лидеров двух стран в Кремле. Как сообщило РИА «Новости» , тему поднял глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров поинтересовался у коллеги, существуют ли квадроберы в Армении.
«В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», - пояснил глава российского МИД.
Мирзоян признался, что знает об этом новом движении. К волнующей дипломатов дискуссии присоединился посол Армении Гурген Арсенян, который заявил, что в странах Европы квадроберы потребовали, чтобы их определяли как отдельный гендер.
Ветеринары Серпухова отказали матери девочки-квадробера в чипировании ребенка и прививке от бешенства. Ученица местной школы позиционирует себя кошкой: носит специальную маску и пришитый к джинсам хвост. Сначала администратор посчитала, что мать хочет напугать ребенка, но, узнав о серьезности намерений родителя, дала четкий отказ.
Расследование по делу уже завершили. Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
«Заседание назначено на 17 октября 10:00», - уточнили в суде.
Малахова арестовали в феврале, в квартире провели обыск. По информации СМИ, причиной стала публикация в его Telegram-канале.
По данным картотеки суда, Малахова обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко также заподозрили в дискредитации российской армии. Девушка плюнула на плакат с призывом заключать контракт на военную службу. За это ее оштрафовали.