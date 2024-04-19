Директору гимназии вручили благодарность за спасение ребенка от педофила в Уфе

В ведомстве уточнили, что 15 апреля директор гимназии по пути домой увидела, как мужчина забежал в подъезд за девочкой. Женщина зашла в дом и услышала крики школьницы.

Поспешив на помощь, она спугнула преступника, напавшего на ребенка. Мужчина ушел с места, но Михеева проследила за ним и сфотографировала его лицо на камеру смартфона, а затем передала ориентировку полицейским.

Вскоре злоумышленника задержали правоохранители. Ему предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности и отправили в СИЗО.

Ранее в Москве полиция задержала подозреваемого в педофилии. Предположительно, мужчина затащил в свою квартиру 12-летнюю девочку и надругался над ней.