Директора воронежского МФЦ уволили за отказ использовать компьютер

Руководителя центра госуслуг не спас даже большой стаж в 15 лет и признание его отдела лучшим в России по итогам 2022 года.

Пользоваться компьютером Котляренко не стал даже после угроз со стороны начальства. В результате он потерял свой пост с формулировкой «за слишком консервативный подход».

Недовольный таким решением Котляренко подал заявление в суд для восстановление в должности. В первой инстанции ему отказали, и мужчина подал апелляцию.

На минувшей неделе заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова написала заявление об уходе из-за обрушившейся критики в социальных сетях. Пользователям не понравилось, что чиновница опубликовала снимок в платье с принтом в виде листьев марихуаны.

Скандальную фотографию сотрудница министерства сделала во время отпуска, который провела на Кубе. Но возмущенных общественников это не остановило.