13 сентября 2024, 09:46

Директора авиакомпании уволили после крушения вертолета на Камчатке

Пресс-служба Минобороны
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Генерального директора по летной работе авиакомпании «Витязь-Аэро» уволили после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Также от занимаемой должности освободили заместителя генерального директора по летной работе. Решение об увольнении приняли учредители авиакомпании.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что после крушения Ми-8 нужно сделать выводы. Он призвал досконально разобраться в обстоятельствах авиакатастрофы. По его словам, этим уже занимаются специалисты. Выводы, которые сделают эксперты, должны стать основой программы безопасности перелетов на Камчатке, подчеркнул он.

«Работать по ней обяжем все авиакомпании в регионе. Второе - кадровые решения. Они уже приняты», - добавил Солодов.

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь 31 августа.

Обломки воздушного судна нашли на следующий день. На борту вертолета находились 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой. Никто не выжил.

Вертолеты Авиакатастрофы Авиакомпании Камчатка Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке
13 сентября 2024, 08:27
Брянский губернатор призвал не принимать в вузы без «природного дара»
pxhere.com
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Глава Брянской области Александр Богомаз призвал давать высшее образование только детям с «природным даром», а остальных обучать рабочим специальностям. Об этом губернатор заявил в интервью ИА «Регнум».

«Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», - сказал он.

Богомаз отметил, что молодежи необходимо учиться и развиваться для достижения своих целей, но «не каждый может стать Ломоносовым».

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отмечал интерес школьников к обучению в колледжах. По его словам, этому способствовали уроки «Россия - мои горизонты», на которых учащимся в интересной форме рассказывают о достижениях страны в экономике и промышленности.

Вузы Образование
13 сентября 2024, 02:25
«Итальянец-нефтяник» развел пенсионерку из Красноярского края
РИА «Новости»
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Пенсионерка из Красноярского края оформила кредит, чтобы помочь новому возлюбленному, который оказался мошенником с сайта знакомств. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Жительнице Енисейского района в интернете написал мужчина, который представился вдовцом-нефтяником из Италии. После недолгой переписки он признался 73-летней женщине в любви и предложил пожениться.

Мужчина сообщил пенсионерке, что уже вылетел в Россию, но на границе его якобы остановили из-за проблем с документами. Для решения вопроса ему нужны были 75 тысяч рублей. Через несколько дней ухажер попросил отправить еще 70 тысяч.

Тогда женщина оформила кредит, однако сотруднице банка ее поведение показалось подозрительным. Менеджер обратилась в полицию. Сейчас личность лжеиностранца устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Аферисты идут на разные уловки, чтобы завладеть накоплениями своих жертв. Телефонные мошенники месяц «обрабатывали» 84-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга. В итоге, женщина передала им 9,2 миллиона рублей.

Рубль Мошенничество Красноярский край
12 сентября 2024, 23:27
Глава ФБК Волков обвинил Невзлина в покушении
РИА «Новости»
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Глава «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** подтвердил, что сооснователь НК ЮКОС Леонид Невзлин** заказал нападение на него, причем с двумя целями — или сделать инвалидом, или передать в руки ФСБ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** подтвердил, что сооснователь НК ЮКОС Леонид Невзлин** заказал нападение на него, причем с двумя целями - или сделать инвалидом, или передать в руки ФСБ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Волков** написал, что на него напали вечером 12 марта 2024 года, сломали руку и разбили лицо. Тогда он решил, что его якобы заказали российские власти. Сейчас же он решил рассказать, кто в действительности это сделал и зачем.

По его словам, проверка и расследование заняли два месяца. К нему привлекли ведущих журналистов-расследователей, чтобы верифицировать полученную ФБК * информацию. Волков** признался, что в результаты трудно поверить, но это правда.

«Леонид Невзлин** был готов заплатить 250 тысяч долларов исполнителям, которые должны были сделать меня инвалидом и передать в руки ФСБ», - заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападение на Волкова** в Вильнюсе было организовано сооснователем НК ЮКОС.

*« Фонд борьбы с коррупцией» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ.

ФСБ Россия Инвалиды Оппозиция Избиения
12 сентября 2024, 19:36
Россиян предупредили о риске остаться без дачи
РИА «Новости»
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Жители России рискуют остаться без дачи, если в течение трех лет не будут осваивать земельный участок. Механизм действия нового закона разъяснил глава Росреестра Олег Скуфинский, его процитировал РБК.

«Если человек приобрел участок, бывает, что он заболочен, зарос растительностью. Тогда нужно время для проектирования дома, чтобы подвести соответствующие коммуникации», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что поэтому в законе предусмотрели дополнительные три года на освоение земли. В случае если надзорным органам станет известно, что участок не использовали в течение этого срока, собственнику направят предупреждение.

После этого в течение шести месяцев он обязан устранить нарушения. Если же и за этот период ничего не изменилось, то специалисты Росреестра за 30 дней проведут процедуру изъятия участка.

Ранее россиянам напомнили, что возведение самовольных построек на дачном участке может грозить штрафом.

Штрафы Законы Россия

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