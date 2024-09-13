Директора авиакомпании уволили после крушения вертолета на Камчатке

Также от занимаемой должности освободили заместителя генерального директора по летной работе. Решение об увольнении приняли учредители авиакомпании.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что после крушения Ми-8 нужно сделать выводы. Он призвал досконально разобраться в обстоятельствах авиакатастрофы. По его словам, этим уже занимаются специалисты. Выводы, которые сделают эксперты, должны стать основой программы безопасности перелетов на Камчатке, подчеркнул он.

«Работать по ней обяжем все авиакомпании в регионе. Второе - кадровые решения. Они уже приняты», - добавил Солодов.

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь 31 августа.

Обломки воздушного судна нашли на следующий день. На борту вертолета находились 22 человека, в том числе финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой. Никто не выжил.