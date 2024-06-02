02 июня 2024, 20:48

Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром детей перед ЕГЭ

Pxhere
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В Воронеже директор вечерней школы № 11 Лариса Хопрова уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ. Об этом сообщило«Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В Воронеже директор вечерней школы № 11 Лариса Хопрова уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ. Об этом сообщило «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Руководитель учебного заведения написала заявление по собственному желанию. Уточняется, что она вышла на пенсию.

Скандал с раздеванием выпускников перед ЕГЭ произошел 29 мая. По данным «Известий», в пункте проведения экзамена школьника заставили снять брюки из-за сработавшего металлоискателя. Другой собеседник издания заявил, что некоторых выпускниц вынудили снять бюстгальтеры. Их попросили сделать это на улице, так как там не было камер.

Ранее выпускникам посоветовали обращаться на горячую линию при нарушениях на Едином государственном экзамене.

ЕГЭ Дети Школы Скандалы Экзамены
02 июня 2024, 17:15
Умер бывший посол России в Болгарии Анатолий Потапов
РИА «Новости»
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Бывший посол России в Болгарии, экс-замминистра иностранных дел РФ Анатолий Потапов умер в возрасте 81 года. О его смерти сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что Потапова не стало после скоротечной болезни. По словам дипломата, экс-посол был хорошим человеком, надежным товарищем и профессионалом.

«Увидела его впервые, когда училась в школе при нашем посольстве в Китае. Тогда он был назначен советником и с энтузиазмом под руководством посла Игоря Рогачева взялся за дело. <…> Спустя годы мы стали коллегами», - вспомнила Захарова.

Она добавила, что в разные периоды жизни Анатолий Потапов трудился на руководящих постах в администрации президента, был заместителем министра РФ по делам СНГ.

Прощание с умершим пройдет 4 июня в траурном зале ЦКБ в 11:30.

Мария Захарова прикрепила к посту документ с соболезнованиями от действующего посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой. Она отметила, что Потапов посвятил большую часть жизни защите интересов Родины и сумел сохранить добрые отношения между народами России и Болгарии, работал над расширением двустороннего политического и гуманитарного сотрудничества.

Дипломатия Болезни Болгария Мария Захарова Россия
02 июня 2024, 17:12
«Поистине человек-легенда». Путин — об ушедшем из жизни Чилингарове
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин назвал ушедшего из жизни исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова выдающимся ученым и поистине человеком-легендой. Он выразил глубокие соболезнования из-за смерти политика в телеграмме, которую разместил сайт Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся ученый, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, - отметил президент.

Российский лидер отметил сильные стороны характера Чилингарова, указав на его мужественность, целеустремленность и патриотизм.

Путин добавил, что близкие, товарищи и друзья сохранят в своих сердцах светлую память об ученом.

Полярного исследователя, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова не стало 1 июня. Он умер в возрасте 84 лет после тяжелого заболевания. Церемония прощания состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Предположительно, Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Болезни Депутаты
02 июня 2024, 09:09
«Потеря для науки». Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким умершего ученого и депутата Артура Чилингарова. Глава МИД признался, что с прискорбием узнал о случившемся.

«Талантливый ученый, маститый полярник, Артур Николаевич внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике. <…> Уход из жизни Чилингарова - тяжелая потеря для отечественной науки. Российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга», - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что Чилингаров с 1980-х годов активно участвовал в реализации внешнеполитических интересов страны, а в 2012 году стал специальным представителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Сергей Лавров отметил плодотворность законотворческой деятельности и общественной работы депутата. Патриотизм, мужество и преданность своему делу помогли ему завоевать непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт, констатировал министр.

Жизнь Артура Чилингарова была богатой событиями, память о нем останется в сердцах россиян, подытожил Лавров.

Депутат и ученый скончался в 84 года. О его смерти стало известно 1 июня.

Сергей Лавров Ученые Россия Арктика Наука
02 июня 2024, 08:33
Главе ЦБ усилили личную охрану после повышения ключевой ставки в 2022 году
РИА «Новости»
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Председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной усилили личную охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в феврале 2022 года. Об этом сотрудник ЦБ сообщил изданию The Economist.

«Она была известна как „Стальная Эльвира“, и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», - добавил он.

Журналисты указали на то, что Набиуллина была уверена в своих возможностях по внесению изменений в политику Банка России. Она предприняла решительные действия в отношении кадров и сопротивлялась давлению олигархов, якобы добивавшихся дешевых кредитов.

Эльвира Набиуллина проводит в здании ЦБ настолько много времени, что там для нее открыли гардеробную, парикмахерскую и химчистку, также говорится в материале.

В начале 2024 года Набиуллина отмечала, что ужесточение кредитно-денежной политики дало эффект : россияне стали сберегать больше денег, кредитная активность охладилась. В марте Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Банки Центробанк

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