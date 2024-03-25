Директор «Новой Голландии» уволилась из-за постов мужа о теракте в Crocus City Hall

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«С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО „Новая Голландия“», - сообщили в организации.

В компании добавили, что муж Шатуновской - Николай Конашенок- никогда не работал в «Новой Голландии», и выразили соболезнования родным и близким жертв теракта.

Ранее Конашенок позволил себе провокационные высказывания о теракте в Подмосковье. Позже мужчина удалил сообщения, но они вызвали широкий общественный резонанс.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в пятницу вечером, 22 марта. В результате нападения террористов погибли 139 человек , 182 получили ранения.