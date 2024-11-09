Директор гимназии уволилась после скандального видео с ученицами

Астахова объявила о своем решении на встрече с коллективом и родительским сообществом. Помимо педагогической деятельности она является заметной фигурой в общественной жизни Саратова.

Видео, ставшее причиной для увольнения директора, появилось в ряде Telegram-каналах. Несколько учениц гимназии грозили другим учащимся «разборками» по национальному признаку. В частности, звучали русофобские высказывания, а также фраза, что «армяне и грузины правят миром», уточнило издание «СарИнформ».

Пользователи в соцсетях заступились за директора, отметив, что школа и директор здесь ни при чем, больше вопросов к родителям этих детей. По данным издания, правоохранители заинтересовались произошедшим.

В начале октября в Липецке затравили учительницу , которая сделала замечание ученице из-за нарушения дисциплины.